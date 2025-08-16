17 Ağustos 1999 depremi saat kaçta oldu, KAÇ SANİYE sürdü?

Güncelleme:
17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen büyük deprem, Türkiye tarihindeki en yıkıcı doğal afetlerden biri oldu. Depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesiydi. Peki, 17 Ağustos depremi saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü?

17 AĞUSTOS DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU?

Marmara depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03.02'de meydana gelmiş ve merkez üssü Kocaeli/Gölcük olmuştur. Aletsel büyüklüğü Mw=7,8 (Kandilli Rasathanesi) veya Mw=7,6 (USGS) ölçülen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.

17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Deprem, 17 Ağustos 1999'da, saat 03.02'de, 40,70 kuzey enlemi ile 29,91 doğu boylamının tarif ettiği bölgede, İzmit'in 11 kilometre güneydoğusunda meydana gelmiştir.

45 saniye süren depremin büyüklüğü çeşitli kuruluşlar tarafından değişik değerlerde bildirilmiş ise de moment büyüklüğü Mw = 7,6-7,8 ve yüzey dalgası büyüklüğü Ms = 7,7 değerleri civarında değişmektedir.

Cisim Dalgası Şiddeti = 6,3 (USS)

Yüzey Dalgası Şiddeti = 7,8 (USGS)

Moment Şiddeti = 7,5 (Kandilli, USGS, Afet İşleri Genel Md. Deprem Araştırma Dairesi AİGM-DAD)

Kayıt Süresi Şiddeti = 6,7 (Kandilli)

17 Ağustos 1999 saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.

TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi· Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

