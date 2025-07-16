16 TEMMUZ NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

16 Temmuz tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 16 Temmuz tarihinin tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 16 Temmuz tarihinde neler oldu? 16 Temmuz dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 16 Temmuz tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

622 - Muhammed ve beraberindeki ilk Müslümanlar, Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Bu olay Hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

1212 - Las Navas de Tolosa Muharebesi: Reconquista döneminde, Papa III. İnnocentius'in çağrısı üzerine bir araya gelen İspanya'daki Hristiyan Krallıklar, Muhammed Nasır komutasındaki Müslüman Muvahhidler'i yendi.

1394 - Fransa Kralı VI. Charles, Yahudilerin Fransa'dan kovulması için emir verdi.

1661 - Avrupa'da ilk banknot, "Stockholms Banco" adlı bir İsveç bankası tarafından bastırılarak tedavüle verildi.

1782 - Wolfgang Amadeus Mozart'ın, Saraydan Kız Kaçırma adlı operası ilk kez sahnelendi.

1880 - Emily Stowe, Kanada'da lisanslı ilk kadın hekim oldu.

Bugün ne günü

1912 - Stockholm Olimpiyat Oyunları başladı.

1921 - Acara Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. 1991'de yerine Acara Özerk Cumhuriyeti kuruldu.

1935 - Dünyanın ilk parkmetresi, Oklahoma City'de bir caddeye yerleştirildi.

1942 - Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması: 12884 Yahudi Auschwitz'e gönderilmek üzere tutuklandı.

1945 - Manhattan Projesi: Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico Eyaleti, Alamogordo şehri yakınlarında ilk atom bombası denemesi (Trinity testi) yapıldı.

1965 - Fransa ve İtalya'yı birbirine bağlayan "Mont Blanc Tüneli" açıldı.

1969 - Apollo 11, Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

1979 - Saddam Hüseyin, Irak Devlet Başkanı oldu.

1990 - Filipinler'de deprem: 1450 ölü.

Tarihte bugün ne oldu

1994 - Shoemaker-Levy 9 kuyrukluyıldızının parçaları, Jüpiter gezegenine çarptı.

1999 - Eski ABD Başkanı John F. Kennedy ve Jacqueline Kennedy Onassis'in oğulları John F. Kennedy, Jr.'ın kullandığı küçük uçak, Atlantik Okyanusu'na düştü. Kennedy, uçakta bulunan karısı ve baldızıyla birlikte hayatını kaybetti.

2005 - Irak'ın Musayyib kentinde bir intihar eylemcisi, kullandığı patlayıcı yüklü tanker kamyonu, benzin istasyonuna sürdü: 98 ölü, 100 yaralı.

2008 - Irak'ın Telafer kentindeki bir pazar yerinde, bomba yüklü bir araç infilâk etti: 7'si çocuk 11 kişi öldü, 90 kişi yaralandı. 30 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

2016 - Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından 15 Temmuz'da başlatılan askerî darbe teşebbüsü bastırıldı.