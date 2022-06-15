15 - 16 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 16 Haziran Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 16 Haziran Perşembe Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 16 Haziran Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 15.06.2022 00:00 01:00 ARIZA ONARIM BAKIM KEMALİYE, TOYGAR, YUVACALI, KASAPLI, MATARLI, TÜRKMEN, İSMETİYE MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 15.06.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜRLE MAHALLESİ AKGEDİK MAHALLESİ UZUNBURUN MAHALLESİ CIVARINDAKİ TAŞ OCAKLARI VE İŞLETMELER MASKİ İÇME SUYU
- 15.06.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM HIRKALI MAHALLESİ ÇATALALUK MAHALLESİ VE HIRKALI İÇME SUYU MASKİ ÖZEL.
- 15.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AŞAĞIÇOBANİSA MAHALLESİ VATAN CADDESİ TURGUTLU CADDESİ YUKARI ÇOBANİSA FEVZİPAŞA MAHALLESİ
- 15.06.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ATATÜRK MAHALLESİ FABRİKA,BILDIRCI VE YARALILAR SOKAKLAR
- 15.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ÇEPNİDERE MAHALLESİNİN BİR KISMI.
- 15.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇELİKLİ, BURHAN, DAMATLI,YAĞMURLAR,ACIDERE,KÖSEALİ,KORDON MAHALLELERİNDE VE BU BÖLGEDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 15.06.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUCAMİ MAHALLESİNİN; KARDELEN, YAHYA KEMAL BEYATLI, ABDİ İPEKÇİ, Ş. ÖMER HALİS DEMİR, ADNAN KAHVECİ, ATA, EŞREF BİTLİS, HUZUR, MUAMMER AKSOY, KURTDERELİ, GÜNGÖR, GEDİZ SOKAKLARI, GÖKKAYA SULAMA BİRLİĞİ ÖZEL TRAFOSU VE CİVARLARI.
- 15.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 75. YIL MAHALLESİ 5304, 5315, 5319, 5313, 511, 5309, 5307, 5305, 5303 SOKAKLAR
- 15.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAYAKÖY, KÜPELER, AŞAĞI MİNNETLER, YUKARI MİNNETLER, İRİŞLER, ÇAMKÖY, KARGINIŞIKLAR MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 15.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ DEMİR YOLU ALTI TR-16 B KOLU
- 15.06.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BARBAROS MAHALLESİNİN BİR KISMI.
- 15.06.2022 14:00 18:00 TESİS ÇALIŞMASI İSTİKLAL MAHALLESİNİN; DİKİŞYURDU, ARICILAR, SELVİLİ, YALOVA, GÜNDÜZ, DOĞAN SOKAKLARI, TURGUTLAR MAHALLESİNİN; ŞEHİTLER YOLU, KIRLANGIÇ, ALAKUŞ, DEVELİ, KAPLAN, UZUNYOL, Ş. SAMET YILMAZ SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 15.06.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BARBAROS MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE GÜLDEDE MAHALLESİNİN; SERDAR, ŞENTÜRK, ALTAY, FEHMİCAN, TIKNAZ, BULUŞ, ERÇETİN, KADINŞAH SOKAKLARI, HAMZA UZUN, AHMETLİ ANADOLU LİSESİ ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 16.06.2022 09:00 15:00 TESİS ÇALIŞMASI LALELİ MAHALLESİ 75. YIL MAHALLESİ
- 16.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEPERİK MAH. ELEK İÇME SUYU ÖZEL TR KUZEYİR MAH. GÜRÇEŞME MAH. YİĞENLER MAH. İMCELER MAH. TURKCELL MİNNETLER ÖZEL TR YAVAŞLAR MAH. İMCELER YENİ MAH. YARBASAN JANDARMA ÖZEL TR MASKİ BÜYÜKKIRAN İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ AZİZBEY İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ İMCELER İÇME SUYU ÖZEL TR ELEK MAH. DANİŞMENTLER MAH. KIŞLAK MAH. MASKİ KÜÇÜKKIRAN İÇME SUYU ÖZEL TR AZİZBEY MAH. BÜYÜKKIRAN MAH.
- 16.06.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM DAĞDERE MAH BİR KISMI, YEĞENOBA,ÇITAK,HAMİT,GÖKÇELER,KURUÇAY,AVDUL,YILDIZ,GÖCEK,YAYAKIRILDIK VE ÜÇ PINAR MAHALLELERİ ANADOLU LİNYİT,FANSA MADENCİLİK,ÜÇPINAR MADENCİLİK,SARP DOĞA ÜRÜNLERİ VE BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ,BAZ İSTASYONLARI,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 16.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ÖRENCİK, ULUDERBENT ÇİFTLİKDERE, ULUDERBENT BAHÇEDERE, ÇAMLIBEL, SARIPINAR, ULUDERBENT UZUNALAN, ULUDERBENT ALAÇATI, DAĞARLAR MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 16.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜLDEDE MAHALLESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR, ALTIEYLÜL MAHALLESİNİN BİR KISMI, KURTULUŞ MAHALLESİNİN; MUHSİN ERTUĞRUL, KIŞLA, MEVLANA, KARACAOĞLAN, SARAY BOSNA, İBNİ SİNA, ÇAĞLAYAN, BELENLİLER, HIZIR REİS, KARAMURAT, KOLAY, ÇAY SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 16.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MUSTAFA KEMAL MAHALLESİNİN; MEVSİM, ADALI, BİLEN, UYGAR, KÜBRA, YENER, EKER, OSMANLI, AKDEMİR, GÜZİN, KÜLTÜR, AKÇA, ÇÖZÜM SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 16.06.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI REŞARBEY,KETHÜDA,RAGIP BEY MAHALLELERİ 21-22-44 SK SONU ZEYTİNLİOVA YOLU GİRİŞİ 167-14-613-188-190 VE CİVARLARI
- 16.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI TR-1 KAPLAN TR-1 TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 ÇATALÇAM TR-1 TÜRKALİ İNCEGEDİK MAH. TR-1 KOBAKLAR TR-1 KİRAZ TR-1 DUĞLA TR-1 TÜRKALİ TERZİLER MAH. TR-1 VE ÖZEL TRAFOLAR
- 16.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇALTILI, CAFERBEY, CAFERBEY EVREN, CAFERBEY KÖSELER MAHALLELERİ KANIL MADENCİLİK, SERKAN BLOK, GÜNEŞ LOK, OBA MEŞRUBAT, ÖNALLAR KİREÇ, AKUYGUR TARIM, KALE BLOK, AYÇELİK BLOK, EFES BLOK, VOLKAN BLOK, SART BLOK, KARPUZCULAR TARIM, GÜVEN BLOK, ONUŞLAR TAVUK, MRT ŞEN, ERDAL ZOR SOĞUK HAVA DEPOSU, GÜRKAN BLOK, AKÇAKAYA KİREMİT, İLHANLAR GIDA, AKKA OKULLARI, DS HAZIR BETON, BAHÇEŞEHİR OKULLARI VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARINDA , TİCARETHANELERDE
- 16.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ADALA MAHALLESİ TAMAMI VE ADALA İÇME SUYU TRAFOSU, HIRKA SÜT MANDRA ÖZEL TRAFOSU VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 16.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİLKAVAK VE BEYLİKLİ MAHALLELERİ VE BU BÖLGEDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARINDA
- 16.06.2022 10:00 18:00 TESİS ÇALIŞMASI HACIİSHAK MAHALLESİ 15 SOKAK SONU ÇİMBETON VE CİVARLARI 247-247/6-247/7-248-248/1 SK SONU TOKİ GİRİŞ YOLU
- 16.06.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇELİKLİ, BURHAN, YAĞMURLAR, YEŞİLKAVAK, BEYLİKLİ, KÖSEALİ, KORDON, YAĞMURLAR, ÇAKALDOĞAN, BAĞCILAR, YENİPAZAR, ÇUKUROBA, HACIBEKTAŞ,KABAZLI, DAMATLI, KARAOĞLANLI, MESLEK YÜKSEK OKULU, MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI, BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELERDE, DEVLET DEMİR YOLLARI GEÇİŞ GÜZERGANLARI SİNYALİZASYONLARINDA, TRAFİK UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARINDA
- 16.06.2022 11:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖCEK MAHALLESİ TURKCELL-VODAFONE BAZ İSTASYONU
- 16.06.2022 13:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM DAĞDERE MAH BİR KISMI, YEĞENOBA,ÇITAK,HAMİT,GÖKÇELER,KURUÇAY,AVDUL,YILDIZ,GÖCEK,YAYAKIRILDIK VE ÜÇ PINAR MAHALLELERİ ANADOLU LİNYİT,FANSA MADENCİLİK,ÜÇPINAR MADENCİLİK,SARP DOĞA ÜRÜNLERİ VE BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ,BAZ İSTASYONLARI,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 16.06.2022 13:00 15:00 TESİS ÇALIŞMASI ULUCAMİ MAHALLESİ MANİSA BALIKESİR YOLU RAMİZLER CİVARLARI
- 16.06.2022 13:30 15:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SALİH ÖZKAN TAVUK ÇİFTLİĞİ, DSİ POMPAJ İSTASYONU, ADİL GÜLEL ÖZEL TRAFOLARI VE ÇÖMLEKÇİ MEVKİİNDEKİ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ VE CİVARLARI.
- 16.06.2022 14:00 18:00 TESİS ÇALIŞMASI İSTASYONALTI MAHALLESİNDEKİ NURİ ERCAN TR-1 TRAFOSU, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 16.06.2022 14:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ULUCAMİ MAHALLESİ MANİSA BALIKESİR YOLU 374-398-384-473-399-466-468-470-465-391-472-389-476-478 SK VE CİVARLARI
- 16.06.2022 15:30 17:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAKÖY MAHALLESİ, SEYDİKÖY MAHALLESİNİN TÜMÜ, MUSTAFA DAŞKAN, AHMET ZEYREK, İRFAN KAYA ÖZEL TRAFOLARI, ULUCAMİ MAHALLESİNİN; ÖZEL TRAFOLARI, SULAMA GRUPLARI VE CİVARLARI.
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