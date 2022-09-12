12 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 12 Eylül Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 12 Eylül'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 12 Eylül Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 12.09.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR,POSTACILAR,SOĞUKKUYU MAHALLELERİ
- 12.09.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MAHALLESI 3290, 3293, 3301, 3323/1, 3394, SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE CUMHURIYET MAHALLESI 4517,4519, 4521, 4522 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 12.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MAHALLESI 3290, 3293, 3301, 3323/1, 3394, SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE CUMHURIYET MAHALLESI 4517,4519, 4521, 4522 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 12.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SULUDERE MAHALLESI DERE SOKAK, SARISU, BAŞARAN, ÇANAKÇI MAHALLELERIYLE HÜSEYIN BAHÇECI ÖZEL TRAFOSU
- 12.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
- 12.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI, KAVAKDEREYOLU KÜME EVLERI
- 12.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞIRINCE MAH. TAMAMI DEDEHORYA MEVKII SELÇUK-ŞIRINCE YOLU ÜZERI ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE ELEMENT İÇI-BEYLIKIÇI MEVKILERI
- 12.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAH. ARVALYA MEVKII ÖZEL TRAFOLU ABONELER
- 12.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAH AHMET ÖZKAN BULVARI 145, 156, 150 SOKAK VE CIVARI
- 12.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK VE DENIZLI MAHALLELERI 136, 142, GÜVENDİK OKUL, 138. SK., 141/1. SK., 144, 145, 139. SK., 141. SK., 145/1 SOKAKLARDIR
- 12.09.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BAHÇELİ ALTI SULAMA GRUBU İLE TOTAL BENZİN İSTASYONU CİVARI
- 12.09.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BAHÇELİ ALTI SULAMA GRUBU
- 12.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK MAHALLESİ,291/6 SOKAK,İŞTİM HİZMET BİNASI,TURKCELL
- 12.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,İSLAM KERİMOV CADDESİ,ANKARA ASFALTI 284/1,2,3 ,286,286/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL PAŞA,YELKİ MAHALLESİ CİVARI
- 12.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAH. GAZIPAŞA MAH.
- 12.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREBAŞI DOYRANLI MAHALLESI TAMAMINDA
- 12.09.2022 09:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE EMİRALEM, GÖRECE, HASANLAR, İĞNEDERE, SÜLEYMANLI TARIMSAL TRAFOLAR, GES ENERJİ SANTRALLERİ, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 12.09.2022 10:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKAPINAR MAH. TR-1, TR-2, TR-3, TR-4 TRAFOLARI VE KARAVELILER MAH. TR-5, TR-8 TRAFOLARI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
- 12.09.2022 10:30 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAVELILER MAHALLESI TR-2, TR-3 TRAFOSU TAMAMINDA
- 12.09.2022 11:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKAPINAR MAH. TR-5, TR-6, TR-7 TRAFOLARI TAMAMINDA
- 12.09.2022 11:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILCAOVA VE ÇIFTÇIGEDIĞI MAHALLESI TAMAMINDA VE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
- 12.09.2022 12:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-1,TR-2
- 12.09.2022 13:00 13:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CANLI MAH. TR-1, TR-2, TR-3, TR-4 TRAFOLARI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
- 12.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET,MANAVKUYU,MANSUROĞLU,SALHANE MAHALLELERİ,275/6,273/1,1586/1,1586/3,1586/4, 1586/5,1586/9,1586/12, 1593/11594/1-2-3-11-12-13, 2130/10, 2131/9, 2131/12,2131/9,1593/1, 288/5,1593/1,283/1 SOKAK,FOLKART BİNASI YANI,SS ZİRAATÇILAR KOOP.
- 12.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL PAŞA,YELKİ MAHALLESİ,YELKİ TR-3
- 12.09.2022 13:30 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞILOVA MAH. ÇAYIR MEVKII TAMAMINDA
- 12.09.2022 14:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAHALILLI MAH. TR-1 TRAFOSU İLE SÖĞÜTÖREN, ÇAMLIBEL KIZILCAAĞAÇ MAHALLELERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
- 12.09.2022 14:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAHALILLI, FURUNLU, TOKATBAŞI MAHALLERI TAMAMINDA
- 12.09.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MAHALLESI 3290, 3293, 3301, 3323/1, 3394, SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE CUMHURIYET MAHALLESI 4517,4519, 4521, 4522 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 13.09.2022 01:00 01:30 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle BAHÇELİEVLER MAHALLESİ CİVARI,ÜÇYOL METRO,S.TAŞTEKİN MES.LİSESİ,TÜRK TELEKOM,İZSU
- 13.09.2022 01:30 02:30 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle EMREZ MAHALLESİ AKÇAY CADDESİ VE CİVARI,AHMET PAR,ÇAKIRLAR
- 13.09.2022 01:30 02:30 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle AŞIK VEYSEL,REFET BELE,BAHAR,ÇALIKUŞU,REİS,GÜLYAKA,CENNETOĞLU,ESENLİK, BAHÇELİEVLER, YUNUS EMRE,AYDIN,SARIYER,UĞUR MUMCU MAHALLELERİ,ZAİM AĞA CADDESİ,BOZYAKA HASTANESİ KISMEN
- 13.09.2022 01:30 02:30 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ATİLLA MAHALLESİ CİVARI
- 13.09.2022 08:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖLCÜKLER MAH.
- 13.09.2022 09:00 10:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ERTUĞRUL MAHALLESİ MUSTAFA YAZICI, KEMALBEY CADDESİ VE CİVARLARI
- 13.09.2022 09:00 17:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ BAĞLAR MEVKİİ