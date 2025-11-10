10 Kasım'da toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Kasım'da Metro, Marmaray, Otobüs, Metrobüs ücretsiz mi?

10 Kasım yaklaşırken vatandaşların gündeminde önemli bir soru var: O gün toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Metro, Marmaray, otobüs ve metrobüs seferlerinde herhangi bir özel uygulama yapılacak mı? Detaylar merak konusu. Konu ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

10 KASIM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü olarak Türkiye genelinde büyük bir anlam taşısa da resmi tatil kapsamında değildir. Bu nedenle, toplu taşıma araçlarında herhangi bir ücretsiz ya da indirimli tarife uygulanmaz.

Genellikle ücretsiz toplu taşıma hizmetleri; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi resmi ya da dini bayramlarda Cumhurbaşkanlığı veya belediye kararıyla devreye alınır.

Ancak 10 Kasım günü için böyle bir karar bulunmamaktadır. Dolayısıyla İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, Marmaray ve diğer toplu taşıma araçları 10 Kasım Pazartesi günü normal ücret tarifesiyle hizmet vermeye devam edecektir.

10 KASIM İETT TOPLU TAŞIMA, OTOBÜSLER, METRO, METROBÜS BEDAVA MI?

10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü olması nedeniyle milyonlarca kişi sabah saatlerinde anma törenlerine katılmak için toplu taşıma araçlarını kullanacak. Ancak bu özel gün, resmi tatil olarak kabul edilmediğinden ücretsiz ulaşım uygulaması geçerli olmayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsleri, metrobüs, metro ve tramvay hatları, ayrıca TCDD'ye bağlı Marmaray seferleri de dahil olmak üzere tüm toplu taşıma sistemleri, 10 Kasım'da normal tarifeyle ücretli olarak çalışacak.

Toplu taşımada ücretsiz ulaşım, yalnızca resmi ya da dini bayramlarda alınan kararlarla uygulanıyor. 10 Kasım için böyle bir karar açıklanmadığından tüm hatlarda standart ücretlendirme geçerli olacak.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği gün olarak, her yıl Atatürk'ü Anma Günü adıyla büyük bir saygı ve özlemle anılır. Ancak resmi tatiller arasında yer almaz.

Bu nedenle, 10 Kasım günü kamu kurumları, özel sektör ve üniversiteler normal çalışma düzeninde faaliyet gösterir.

Yalnızca 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ilk ara tatilin 10-14 Kasım tarihleri arasında uygulanacak olması nedeniyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 10 Kasım'da tatilde olacaktır. Üniversitelerde ise eğitim-öğretim devam edecektir.

10 KASIM'IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım 1938, Türk milletinin tarihine kazınmış en hüzünlü günlerden biridir. Bu tarihte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yummuştur.

Her yıl 10 Kasım sabahı saat 09.05'te, ülke genelinde hayat bir dakikalığına durur; sirenler çalar, bayraklar yarıya indirilir ve milyonlarca kişi saygı duruşunda bulunur.

Bu özel gün, yalnızca bir yas günü değil, aynı zamanda Atatürk'ün fikirlerini, devrimlerini ve mirasını yaşatma günüdür.

Okullarda, kamu kurumlarında ve çeşitli kuruluşlarda düzenlenen törenlerle, Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe taşıma kararlılığı bir kez daha vurgulanır.