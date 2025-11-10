Her yıl 10 Kasım'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için milyonlarca vatandaş Anıtkabir ve tarihi sarayları ziyaret ediyor. 2025 yılında da bu anlamlı gün, özel düzenlemelerle ziyaretçilere kapılarını açacak. Peki, 10 Kasım'da Anıtkabir kaça kadar açık 2025? Anıtkabir ve Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım ziyaret saatleri haberimizde!

10 KASIM'DA ANITKABİR KAÇA KADAR AÇIK 2025?

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıldönümü olan 10 Kasım 2025 Pazartesi günü, Anıtkabir özel düzenlemelerle ziyaretçilere kapılarını açıyor. Her yıl olduğu gibi, Atatürk'ü anmak için binlerce vatandaşın akın ettiği Anıtkabir, bu anlamlı günde normal ziyaret saatlerinin ötesinde hizmet verecek.

Resmî kaynaklara göre Anıtkabir 10 Kasım 2025 tarihinde 22.00'ye kadar ziyaretçilere açık olacak. Bu durum, özellikle iş veya şehir dışından gelen ziyaretçiler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Ziyaretçilere, Mozole ve müze alanını gezme imkânı sunulurken, anma törenleri kapsamında özel güvenlik ve düzenlemeler de uygulanacak.

Anıtkabir ziyaretinde dikkat edilmesi gereken noktalar:

Ziyaretçiler, Mozole'ye giriş sırasında güvenlik kontrollerinden geçecek.

Fotoğraf çekimi belirli alanlarla sınırlı olacak.

10 Kasım günü yoğunluk nedeniyle toplu taşıma tercih edilmesi öneriliyor.

ANITKABİR SARAYI 10 KASIM ZİYARET SAATLERİ

Anıtkabir içinde bulunan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, Cumhuriyet tarihine ışık tutan zengin koleksiyonlarıyla 10 Kasım günü de ziyaretçilere açık olacak. Normal günlerde 09.00 – 17.00 saatleri arasında gezilebilen müze ve saray bölgesi, özel anma günlerinde ek saatlerle hizmet veriyor.

2025 yılında Anıtkabir Sarayı 10 Kasım ziyaret saatleri şu şekilde planlandı:

Sabah 09.00'dan akşam 22.00'ye kadar tüm ziyaretçilere açık.

Müze ve sergi alanları, bu özel gün için geçici süreyle saat sınırlamasına tabi olmadan ziyaret edilebilecek.

Özel rehberli turlar, önceden rezervasyonla katılımcılara sunulacak.

Bu bilgiler ışığında, ziyaretçilerin 10 Kasım'da Anıtkabir'i planlı şekilde gezmeleri, yoğunluğu yönetmelerini kolaylaştıracak.

DOLMABAHÇE SARAYI 10 KASIM ZİYARET SAATLERİ

Normalde Pazartesi günleri kapalı olan Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım 2025 tarihinde özel düzenleme ile ziyarete açık tutuluyor. Bu uygulama, Atatürk'ün anıldığı günün önemi nedeniyle istisnai bir durum olarak hayata geçirildi.

Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım ziyaret saatleri henüz net bir saat aralığı ile açıklanmamakla birlikte, ziyaretçilere gün boyu giriş imkânı tanınacak.

Saray içindeki resmi odalar ve sergi alanları, ziyaretçilere rehberli veya serbest gezim şeklinde açılacak.

Yoğunluk tahminleri göz önüne alınarak, sabah saatlerinden itibaren ziyaret edilmesi öneriliyor.

Bu özel gün, İstanbul'da tarihi mekanları gezmek isteyen vatandaşlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Ziyaret öncesi sarayın resmi web sitesinden veya çağrı merkezinden son dakika saat güncellemeleri takip edilebilir.