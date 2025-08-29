10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenleri yapılacak mı? 2025 MEB AÇIKLADI!

2025-2026 eğitim-öğretim yılı takviminde birinci ara tatilin 10 Kasım'a denk gelmesi, "Atatürk'ü Anma Törenleri yapılmayacak mı?" şeklinde pek çok soru ve endişeyi beraberinde getirdi. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar, kamuoyunda çeşitli tartışmalara yol açarken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuyla ilgili açıklama yaptı. Konu ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENLERİ YAPILACAK MI?

Bakanlık, sosyal medyada dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, 10 Kasım törenlerinin eksiksiz şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı. 4-8 Kasım 2025 tarihleri arasında okullarda Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında bilimsel seminerler, sergiler, yarışmalar, tiyatro gösterileri ve konferanslar düzenlenecek. 10 Kasım 2025 Pazar günü ise öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim yöneticilerinin katılımıyla resmi anma törenleri yapılacak.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 1. dönem ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Bu durumda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, öğrenciler için tatil günü olarak planlanmış olsa da, törenlerin iptal edileceği anlamına gelmiyor. Aksine, hafta boyunca okullarda çeşitli etkinliklerle Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programları düzenlenecek. Öğrenciler tatilde olsalar da, öğretmenler ve eğitim çalışanları tarafından bilimsel toplantılar, sergiler, yarışmalar, tiyatro gösterileri ve konferanslar gibi etkinliklerle Atatürk'ün anısı yaşatılacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI!

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan "2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün 1. dönem ara tatili kapsamına kasıtlı olarak alındığı" şeklindeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere son üç eğitim öğretim yılında (2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025) ara tatiller, okul açılışının ardından 9. haftanın sonunda uygulanmış; 2025-2026 eğitim öğretim yılında da aynı uygulama devam ettirilmiştir.

Öte yandan Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca okullarda 3-7 Kasım 2025 tarihleri, "ortak yazılı sınav haftası" olduğu için ara tatilin bu tarihte yapılması mümkün olmamıştır.

Kaldı ki 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında olup 10 Kasım, pazar gününe denk geldiğinden Bakanlığımızca "10-16 Kasım aralığındaki Atatürk Haftası birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hatırlanacağı bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro gibi anma etkinliklerinin 4-8 Kasım'da gerçekleştirileceği; 10 Kasım Pazar günü ise öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla anma etkinliklerinin düzenleneceği"ni içeren yazı, 81 il valiliğine gönderilmişti. 2025-2026 eğitim öğretim yılında da anma etkinlikleri aynı kapsamda gerçekleştirilecektir.

Tüm bu takvimsel gerekçeler doğrultusunda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında planlanmıştır. Ara tatilin ertelenmesi durumunda, tatil 11. haftaya kayacak ve bu durum, ara tatil ile birinci dönem sonu arasındaki süreyi kısaltacaktır.