Bitlis'te dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, diğerini ise baba kurtardı

Bitlis'in Mutki ilçesinde serinlemek için dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, biri de babası tarafından kurtarıldı. Kaybolan diğer çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü yakınlarındaki derede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bakır Şeflek çocukları Fatih, Aziz ve Enes Şeflek ile birlikte dere kenarına geldi. Serinlemek için suya giren kardeşler akıntıya kapıldı. Çocuklarının suda çırpındığını gören Bakır Şeflek, hiç vakit kaybetmeden suya girerek 13 yaşındaki Fatih Şeflek'i kurtarmayı başardı. Ardından diğer oğlu Enes Şeflek'e ulaşan baba, 11 yaşındaki çocuğu sudan çıkardı. Ancak yapılan kontrolde Enes Şeflek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan 12 yaşındaki Aziz Şeflek'i bulmak için bölgede geniş çaplı arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalara köy sakinleri de destek veriyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı