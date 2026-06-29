Haberler

Bitlis'te dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, diğerini ise baba kurtardı

Bitlis'te dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, diğerini ise baba kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Mutki ilçesinde serinlemek için dereye giren 3 kardeş akıntıya kapıldı. Baba bir çocuğunu kurtardı, bir çocuk hayatını kaybetti, diğer çocuk için arama çalışmaları sürüyor.

Bitlis'in Mutki ilçesinde serinlemek için dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, biri de babası tarafından kurtarıldı. Kaybolan diğer çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü yakınlarındaki derede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bakır Şeflek çocukları Fatih, Aziz ve Enes Şeflek ile birlikte dere kenarına geldi. Serinlemek için suya giren kardeşler akıntıya kapıldı. Çocuklarının suda çırpındığını gören Bakır Şeflek, hiç vakit kaybetmeden suya girerek 13 yaşındaki Fatih Şeflek'i kurtarmayı başardı. Ardından diğer oğlu Enes Şeflek'e ulaşan baba, 11 yaşındaki çocuğu sudan çıkardı. Ancak yapılan kontrolde Enes Şeflek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan 12 yaşındaki Aziz Şeflek'i bulmak için bölgede geniş çaplı arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalara köy sakinleri de destek veriyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek

İran'a, aylarca vurduğu ülkeden milyarlar akacak
Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi

ABD'den 500 milyon dolarlık ihale! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu

Özgür Özel'in kuracağı partinin ismi belli oldu! Tarih bile verdiler
Penaltı canavarı kaleci, 750 bin Euro karşılığında Süper Lig ekibine transfer oldu

Sadece 750 bin Euro karşılığında Süper Lig ekibine transfer oldu
Prof. Erhan Afyoncu: Nüfusun düşmesi, savaştan bile daha büyük tehdit

"Bizim için savaştan bile daha büyük bir tehdit"
TFF'den yabancı kuralı ile ilgili yeni karar

Hacıosmanoğlu baskılara dayanamadı! Geri adım atıyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor

40 yıldır Mekke'de mahsur! Yaşlı adam Türkiye'ye çağrıda bulundu
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Sözleri tepki çeken komedyen Deniz Göktaş için harekete geçildi
Jhon Duran, Galatasaray'a transfer oluyor

El sıkışıldı! Ezeli rakibe imza atıyor