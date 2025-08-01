1 AĞUSTOS NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?
1 Ağustos tarihi, geçmişte pek çok önemli olaya tanıklık eden özel bir gündür. Siyasi, kültürel, bilimsel ve toplumsal alanlarda yaşanan çarpıcı dönüşümlere ev sahipliği yapan bu tarih, hem dünya tarihinde hem de Türkiye tarihinde önemli anlara şahitlik etmiştir. Peki, 1 Ağustos ne günü olarak kutlanır? 1 Ağustos'ta ne oldu, hangi önemli olaylar yaşandı? Bugün ne günü? İşte, detaylar…
1 Ağustos tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 1 Ağustos tarihinin tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 1 Ağustos tarihinde neler oldu? 1 Ağustos dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 1 Ağustos tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…
1 AĞUSTOS NE GÜNÜ?
Her yıl 1 Ağustos'ta kutlanan Silahlı Kuvvetler Günü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahramanlıklarını ve milletin güvenliğine sağladığı katkıları onurlandırmak amacıyla düzenlenen özel bir gündür. 1 Ağustos Silahlı Kuvvetler Günü, askerlerimizin fedakârlığını anmak ve milli birlik ruhunu pekiştirmek için büyük bir anlam taşır.
TARİHTE BUGÜN NE OLDU?
1291 - Uri, Schwyz ve Unterwalden kantonları, İsviçre'nin temelini attı.
1560 - İskoçya Parlamentosu, Papa'nın otoritesini artık tanımayacağını bildirdi, böylece İskoç Kilisesi ortaya çıkmış oldu.
1571 - Lala Mustafa Paşa, Venedik Cumhuriyeti'ne ait Kıbrıs adasını fethetti.
1589 - Fransa Kralı III. Henri bıçaklandı. Saldırgan koyu bir Katolik rahip olan Jacques Clément'dı. Clément orada ölürken, Kral ise ertesi gün öldü.
1619 - İlk Afrikalı köleler, Virginia'nın Jamestown şehrine getirildiler.
1773 - Deniz Harp Okulu (Tersane Hendesehanesi), Cezayirli Hasan Paşa tarafından İstanbul Kasımpaşa'da açıldı.
1774 - İngiliz kimyacı Joseph Priestley, oksijen gazını (dioxygène, O2) keşfetti.
1798 - Nil Savaşı: Amiral Horatio Nelson komutasındaki Büyük Britanya Donanması, Abukir Körfezi'nde Fransız Donanması'nı yendi.
1834 - Britanya İmparatorluğu'nda kölelik kaldırıldı.
1840 - Ceride-i Havadis gazetesinin ilk sayısı basıldı.
1876 - Colorado, 38. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul edildi.
1894 - Çin-Japon Savaşı: Japon İmparatorluğu, Kore için Çin'e savaş açtı.
1900 - Almanya'nın futbol kulübü olan Borussia Mönchengladbach kuruldu.
1914 - Alman İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
1926 - İtalya futbol kulübü olan SSC Napoli kuruldu.
1933 - İstanbul Üniversitesi kuruldu.
1936 - Berlin Olimpiyatları, Adolf Hitler tarafından başlatıldı.
1941 - ABD ordusu için tasarlanmış hafif arazi aracı olan Jeep'lerden (Cip) ilki üretildi.
1950 - Türkiye, NATO'ya başvurdu.
1953 - Rodezya ve Nyasaland Federasyonu (Orta Afrika Federasyonu) kuruldu.
1958 - Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu.
1963 - Büyük Britanya, Malta'ya 1964'te bağımsızlığını vermeyi kabul etti.
1964 - Belçika Kongosu'nun adı, Kongo DC olarak değiştirildi.
1969 - Altıncı Filo'yu protesto etmek için yapılan mitinge bir grubun saldırmasıyla çıkan olaylarda iki genç öldü, yaklaşık 200 kişi yaralandı.
1975 - Arnavutluk, ABD ve Kanada'nın katılmadığı Helsinki zirvesinde, 35 ülkenin katılımıyla "İnsan Hakları Sözleşmesi" (Helsinki Nihai Senedi) imzalandı.
1999 - Avrupa'da deli dana krizinden dolayı İngiliz etine konan ambargo kaldırıldı.
2001 - İsrailli bilim insanları embriyondan hareketle, kalp hücrelerini imal etmeyi başardıklarını açıkladılar.
2002 - Irak dört yıllık bir aradan sonra BM Baş Müfettişi'ni denetim için Bağdat'a davet etti.
2008 - Konya'nın Taşkent ilçesinde özel bir vakfa ait 3 katlı öğrenci yurdu, LPG gazının sıkışması nedeniyle çöktü: 18 ölü, 27 yaralı.
2014 - İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girdi.