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Zamana ayar çeken adam, akıllı teknolojilere yeniliyor

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Güncel

Zamana ayar çeken adam, akıllı teknolojilere yeniliyor Sivas'ta yaklaşık 50 yıldır saat tamiri yaparak adeta zamana ayar çeken Mahir Altan, gelişen teknolojiye direniyor.

SİVAS (İHA) - Zamana ayar çeken adam, akıllı teknolojilere yeniliyor

SİVAS - Sivas'ta yaklaşık 50 yıldır saat tamiri yaparak adeta zamana ayar çeken Mahir Altan, gelişen teknolojiye direniyor.

Sivas'ta yaşayan Mahir Altan yaklaşık 50 yıldır mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Adeta zamana ayar çeken Altan, kent merkezi Pulur mahallesindeki iş yerinde gelişen teknolojiye direniyor. Teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan elektronik saatler sonrası mekanik saate ilginin azaldığını belirten Altan, çırak bulmakta zorlanıyor. 61 yaşındaki Altan, işlerinin eskisi gibi yoğun olmadığını akıllı telefon ve saatlerin yaygınlaşması ile neredeyse işlerinin bitme noktasına geldiğin söyledi.

"Artık aksesuar olarak kullanılıyor"

Mahir Altan, saat tamirciliğine çırak olarak başladığını belirterek, "Bu işi 12 yaşımdan beri yapıyorum. Askere gidene kadar çıraklığım oldu. Askerden geldim yine bu işe devam ettim. Başka bir iş yapmadım. Askerde bile saatçiydim. Yaşım 61 hala devam etmekteyim. Elektronik çıkınca bizim mesleğimiz oldukça düştü. Eskisi gibi değil. Bizden sonrada daha çırak yetişmiyor. Artık bu mesleğin sonuncularıyız diyebiliriz. Eskiden mekanik duvar saatleri, cep saatleri ve kol saatleri vardı. Onların üzerinde de çok çalıştık. Mekanik devrinde daha inceydi. Direkli saatlerin direkleri kırılıyordu. Eskiden herkes saat kullanıyordu. Şimdiki gençlerde pek saat kullanmıyorlar. Kullananlarda aksesuar olarak kullanıyorlar" diye konuştu.

"Akıllı telefonlar bizim mesleği bitirdi"

Altan, akıllı telefonların çıkmasıyla mekanik saatleri ilginin azaldığını belirterek, "Eskiden bir evde bir tane masa saati olurdu bir de babanın kolunda olurdu. Şimdi elektronik çıktıktan sonra herkesin elinde. Çok ucuz piyasası da. Çin'den geliyor Çin zaten piyasayı mahvetti. Akıllı telefonlarda bizim mesleği bitirdi. İçinde her şey var. Saat var, alarmını kuruyor, Adam Ramazanda sahura onla kalkıyor. Mekanik devrinde 3 aylar girerdi biz o mekanik saatlere çalışırdık. Ramazan'ın son gününe kadar. Telefon çıktıktan sonra her şey onun içinde var. Eskiden sıraya giriyorlardı. İftardan sonra dükkana gelir gece yarılarına kadar çalışırdık öyle bir iş vardı o zaman. Maalesef işlerimizi eskisi gibi değil. Genelde saatlere cam takıyoruz, pil takıyoruz ve kayış takıyoruz en çok bunlar oluyor" dedi.

Zamana ayar çeken adam, akıllı teknolojilere yeniliyor

Zamana ayar çeken adam, akıllı teknolojilere yeniliyor

Zamana ayar çeken adam, akıllı teknolojilere yeniliyor

Zamana ayar çeken adam, akıllı teknolojilere yeniliyor
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Son Dakika Haberleri
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