Yeğenini ezerek feci şekilde ölümüne neden olan hala için 6 yıl hapis isteniyor - Haberler
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Yeğenini ezerek feci şekilde ölümüne neden olan hala için 6 yıl hapis isteniyor

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Haberler | Güncel
Yeğenini ezerek feci şekilde ölümüne neden olan hala için 6 yıl hapis isteniyor

İzmir'de bir rezidansın otoparkında meydana gelen feci olayda, 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara, halasının kullandığı araçtan indikten sonra giysisinin kapıya takılmasıyla birlikte arabanın altında kaldı. Minik Eymen'in ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. Aracı kullanan hala hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

İZMİR (DHA) - İzmir'de 1 Ağustos 2021'de yaşanan feci kazada, 8 yaşındaki Eymen Kara rezidansın otoparkında halasının kullandığı araçtan aşağıya indi. Ancak çocuğun elbisesi, aracın kapısına sıkıştı. Bu sırada çocuğu fark etmeyen hala da aracı sürdü. Talihsiz çocuk, arabanın altında kalarak feci şekilde can verdi. İddiaya göre Eymen Kara, halası Zerrin A.'dan kendisine köpek almasını istemişti. Bunun üzerine Zerrin A., yeğeniyle bir rezidanstaki evine para almaya gitti. Olay bu sırada yaşandı. Talihsiz kazanın iddianamesi de hazırlandı. İddianamede hala Zerrin A. hakkında 6 yıla kadar hapis talep edildi.

Rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin A.'nın kullandığı cipten indiği sırada, eli kapıya sıkıştı. Yeğenini fark etmeyen Zerrin A., cip ile hareket edince, Eymen bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp yaşamını yitirdi. Eymen Kara'nın yaşamını yitirdiği, o anlar otoparkın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Yeğenin ölümüne neden olan hala için 6 yıla kadar hapis istemi

Görüntülerde ayrıca, Eymen'i ezdiğini fark eden Zerrin A.'nın panikle araçtan indiği, yanına geldiği yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı görüldü. Zerrin A.'nın görüntülere göre yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı da görüntülerden belirlendi. Zerrin A., yeğenini kucağına alarak lobide bir koltuğa otururken, çocuğun durumunu gören bir doktorun Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı da görüntülerde yer aldı.

Yeğenin ölümüne neden olan hala için 6 yıla kadar hapis istemi

Öte yandan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kutsal Hazar Eymen Kara'nın olaydan 3 ay önce annesinin vefat ettiği öğrenildi. Yeğeninin ölümüne neden olan hala Zerrin A.'nın polisteki ifadesinde, yeğeninin köpek istediğini, bunun üzerine ve para almaya geldiğini, otoparktaki kasisin üzerinden geçtikten sonra araçta yeğenin olmadığını fark ettiğini, arkasına baktığında ise yerde yattığını gördüğü söylediği öğrenildi. Kaza sonrası gözaltına alınan Zerrin A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yeğenin ölümüne neden olan hala için 6 yıla kadar hapis istemi

Savcılık kazayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianameyi hazırladı. İddianamede sanık Zerrin A. için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı tarafından hazırlanıp, İzmir Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana gelen trafik kazasında yaralanan Kutsal Hazar Eylem Kara'nın, 112 aracılığıyla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı ve gelişen beyin kanamasından yaşamını yitirdiği belirtildi.

İddianamede, trafik kazası tespit tutanağına göre, Zerrin A.'nın kullandığı 35 AVS 493 plakalı araçta yolcu olarak bulunan, öz yeğeni Kutsal Hazar Eylem Kara'nın aracın seyir halinde olduğu sırada araçtan indiği ve elinin aracın kapısına sıkışıp, yaklaşık 16 metre sürüklendiği ve devamında aracın sağ arka tekerinin çocuğun üzerinden geçtiği belirtildi. Zerrin A.'nın Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliği'nin indirme, bindirme ve kapıların açılması kurallarını içeren 110'uncu maddesini ihlal ettiğinin belirlendiğine de iddianamede vurgulandı. Zerrin A.'nın ifadesinde, özetle ölenin öz yeğeni olduğunu, zaman zaman kendisinin baktığını, çok hiperaktif olduğunu, araçtan indiğini fark edemediğini beyan ettiğine de iddianamede yer verildi.

Yeğenin ölümüne neden olan hala için 6 yıla kadar hapis istemi

Yeğenin ölümüne neden olan hala için 6 yıla kadar hapis istemi

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yeğenini ezerek feci şekilde ölümüne neden olan hala için 6 yıl hapis isteniyor - Haberler
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