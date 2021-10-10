Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 4. bölüm canlı izle! Yargı dizisi 4. bölüm full HD canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? Yargı

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KANAL D YARGI CANLI İZLE!

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı dizisi 3. Bölümde Ilgaz, şok fotoğraf sonrası babası ile tartışmanın içine giriyor! 3 Ekim Pazar günü yayınlanan Yargı'nın 3. yeni bölümünde neler oldu? Yargı 3. bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Yargı'nın 3. bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yargı heyecanla beklenen 3. Bölümünde yaşanan olaylara ve yeni bölüm, TV yayınından hemen sonra tek part ve HD kalitede burada! Yargı 3. Bölümde neler yaşandı? Yargı 3. Bölüm full izle! Yargı dizisi 3. Bölümde neler oldu? Ilgaz ve babası Metin arasında neler oldu? Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisi full bölümleriyle Kanal D'de!

Yargı, 3 Ekim Pazar günü yayınlanan 3. Bölümde Ceylin ve Ilgaz, katili bulmak için birlikte hareket ediyor!

Ceylin'in bulduğu İnci ve Metin'in yan yana çekilmiş fotoğrafı, Ilgaz'la ikisinin arasındaki hassas dengeyi yeniden zorlar. Ilgaz babasının kendisine söylediği yalanın yarattığı şokla baş etmeye çalışırken Ceylin, İnci'nin katilini bulabilmek için kendisinin yanı sıra Ilgaz ve Eren'in de sınırlarını zorlar. Bu durum Pars'ın da yavaş yavaş dikkatini çekmektedir.

Pars hem kardeşi Neva'nın intikamını almak hem de içten içe Ilgaz'ın hata yapmasını istediği için Çınar'ı tutuklu yargılatmaya kararlıdır. Ceylin ise, Çınar'ı savunduğunu ailesinden gizlemek zorundadır. Ilgaz ve Ceylin bir yandan gerçek katili bulmaya çalışırlarken, bir yandan da Çınar'ın tutuksuz yargılanması için çabalarlar. Ancak, Pars ve Zafer yüzünden ikisi de oldukça sıkışmış durumdadır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Cinayetin ve İnci'nin herkesten gizlediği hayatının üzerindeki perde aralandıkça Ceylin de Ilgaz da kendilerini hiç beklemedikleri dönemeçlerde savrulurken bulacak, ikisi de ailelerinin tahmin edemedikleri sırları olduğunu git gide daha da sarsan acı tecrübelerle öğrenmek zorunda kalacaklardır.

YARGI 3. BÖLÜM İZLE!

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çınar, Ceylin'e kardeşi İnci ile ilgili çok önemli bir bilgi veriyor!

Ailelerin içindeki gizler ortaya çıktıkça ipin ucu görünmeye başlıyor. Ceylin, doğru adımlar atarak Çınar'a ulaşmayı başarır. Onun sakladığı şeyi ortaya çıkartmak için kendince yöntemleri deneyen Ceylin, sonunda bu çabasının meyvelerini toplamaya başlar. Çınar, İnci'nin hocasının evinden çıktıktan sonra ne yaptığını bildiğini söyleyince Ceylin çok umutlanır.

Çınar ile Ilgaz arasında soğuk rüzgarlar esiyor!

Olaylar gittikçe karışır. Diğer taraftan Çınar ve Ilgaz arasında eskiye dayanan sorunlar ortaya çıkar.

YARGI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D'nin büyük beğeni yaratan dizisi Yargı'nın 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yargı 5. bölüm fragmanının 4 Ekim Pazar günü yayınlanacak olan 4. bölüm sonunda yayınlanması bekleniyor.

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

YARGI NE ZAMAN?

Yargı dizisi yeni bölümleriyle her Pazar 20.00'de Kanal D'de.

YARGI OYUNCULARI KİMLER?

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

YARGI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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