Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 4. bölüm canlı izle! Yargı dizisi 4. bölüm full HD canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? Yargı

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Yargı, 3 Ekim Pazar günü yayınlanan 3. Bölümde Ceylin ve Ilgaz, katili bulmak için birlikte hareket ediyor!
Ceylin'in bulduğu İnci ve Metin'in yan yana çekilmiş fotoğrafı, Ilgaz'la ikisinin arasındaki hassas dengeyi yeniden zorlar. Ilgaz babasının kendisine söylediği yalanın yarattığı şokla baş etmeye çalışırken Ceylin, İnci'nin katilini bulabilmek için kendisinin yanı sıra Ilgaz ve Eren'in de sınırlarını zorlar. Bu durum Pars'ın da yavaş yavaş dikkatini çekmektedir.
Pars hem kardeşi Neva'nın intikamını almak hem de içten içe Ilgaz'ın hata yapmasını istediği için Çınar'ı tutuklu yargılatmaya kararlıdır. Ceylin ise, Çınar'ı savunduğunu ailesinden gizlemek zorundadır. Ilgaz ve Ceylin bir yandan gerçek katili bulmaya çalışırlarken, bir yandan da Çınar'ın tutuksuz yargılanması için çabalarlar. Ancak, Pars ve Zafer yüzünden ikisi de oldukça sıkışmış durumdadır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Cinayetin ve İnci'nin herkesten gizlediği hayatının üzerindeki perde aralandıkça Ceylin de Ilgaz da kendilerini hiç beklemedikleri dönemeçlerde savrulurken bulacak, ikisi de ailelerinin tahmin edemedikleri sırları olduğunu git gide daha da sarsan acı tecrübelerle öğrenmek zorunda kalacaklardır.
Çınar, Ceylin'e kardeşi İnci ile ilgili çok önemli bir bilgi veriyor!
Ailelerin içindeki gizler ortaya çıktıkça ipin ucu görünmeye başlıyor. Ceylin, doğru adımlar atarak Çınar'a ulaşmayı başarır. Onun sakladığı şeyi ortaya çıkartmak için kendince yöntemleri deneyen Ceylin, sonunda bu çabasının meyvelerini toplamaya başlar. Çınar, İnci'nin hocasının evinden çıktıktan sonra ne yaptığını bildiğini söyleyince Ceylin çok umutlanır.
Çınar ile Ilgaz arasında soğuk rüzgarlar esiyor!
Olaylar gittikçe karışır. Diğer taraftan Çınar ve Ilgaz arasında eskiye dayanan sorunlar ortaya çıkar.
Kanal D'nin büyük beğeni yaratan dizisi Yargı'nın 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yargı 5. bölüm fragmanının 4 Ekim Pazar günü yayınlanacak olan 4. bölüm sonunda yayınlanması bekleniyor.
Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Yargı dizisi yeni bölümleriyle her Pazar 20.00'de Kanal D'de.
Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
Uğur Polat : Yekta Tilmen
Mehmet Yılmaz Ak : Pars
Zeyno Eracar : Gül Erguvan
Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
Uğur Aslan : Doğan
Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
Onur Özaydın : Kemal
Ece Yüksel : İnci Erguvan
Özlem Çakar : Aylin
Arda Anarat : Çınar Kaya
Onur Durmaz : Engin Tilmen
Zeynep Atılgan : Filiz
Beren Nur Karadiş : Damla
YARGI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!