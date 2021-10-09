Yalan şarkı sözleri! Tan Taşçı 'Yalan' sözleri nelerdir? O Ses Almanya Zeynep Avcı'nın söylediği Yalan şarkısının tüm sözleri! - Haberler
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Yalan şarkı sözleri! Tan Taşçı 'Yalan' sözleri nelerdir? O Ses Almanya Zeynep Avcı'nın söylediği Yalan şarkısının tüm sözleri!

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Yalan şarkı sözleri! Tan Taşçı 'Yalan' sözleri nelerdir? O Ses Almanya Zeynep Avcı'nın söylediği Yalan şarkısının tüm sözleri!

O Ses Almanya yarışmasına damga vuran Türk kökenli yarışmacı Zeynep Avcı'nın söylediği 'Yalan' şarkısının sözleri merak edildi. Yalan şarkısı Tan Taşçı'ya aittir. Peki, Yalan şarkı sözleri! Tan Taşçı 'Yalan' sözleri nelerdir? İşte tüm şarkı sözleri haberimizde...

Almanya'da yayınlanan The Voice of Germany yarışmasına katılan Türk kızı Zeynep Avcı, başarısıyla alkış topladı. Tan Taşçı'nın Yalan isimli şarkısını okuyan Avcı, performansıyla tüm jürileri döndürmeyi başardı. Bunun ardından vatandaşlar, Yalan şarkı sözleri! Tan Taşçı 'Yalan' sözleri nelerdir? O Ses Almanya Zeynep Avcı'nın söylediği Yalan şarkısının tüm sözleri! araştırdı. İşte Tan Taşçı Yalan sözleri...

Bak, neler oldu zor zamanlar bizi buldu

Hiç sormadı aşk yaralarımızdan vurdu

Sence ilk adımı hangimiz attı

Her yer toz dumandı, zaman göz ardı

***

Kandırdık kendimizi zaten olmazdı

Belki bir oyundu ama canımız yandı

Biran dayanamam, bu dünyaya yaranamam

Gitme sonum olur diyen dilin, kalbin yalan, vedan yalan Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

***

Bana aşktan söz etme ne olur, senin sevdan, dünyan yalan

Sence ilk adımı hangimiz attı

Her yer toz dumandı, zaman göz ardı

Kandırdık kendimizi zaten olmazdı

***

Belki bir oyundu ama canımız yandı

Bir an dayanamam, bu dünyaya yaranamam

Gitme sonum olur diyen dilin, kalbin yalan, vedan yalan

Bana aşktan söz etme ne olur, senin sevdan, dünyan yalan

***

Bir an dayanamam, bu dünyaya yaranamam

Gitme sonum olur diyen dilin, kalbin yalan, vedan yalan

Bana aşktan söz etme ne olur, senin sevdan, dünyan yalan

Söz etme ne olur, senin sevdan, dünyan yalan

Almanya'da yaşayan Türk kızı Zeynep Avcı, performansıyla O Ses Almanya'ya damgasını vurdu. Güçlü sesiyle alkış toplayan Avcı, döndürdüğü 4 jürinin tüylerini diken diken etti. Tan Taşçı da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yarışmada şarkısını okuyan Avcı'yı tebrik etti. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Almanya'da yayınlanan The Voice of Germany yarışmasına katılan Türk kızı Zeynep Avcı, başarısıyla alkış topladı. Tan Taşçı'nın Yalan isimli şarkısını okuyan Avcı, performansıyla tüm jürileri döndürmeyi başardı.

Başarılı şarkıcı Tan Taşçı da yarışmada şarkısını okuyan Zeynep Avcı'ya sessiz kalamadı. Instagram hesabından paylaşım yapan Taşçı, "The Voice Germany (O Ses Almanya) da Yalan ile yarışan Zeynep Avcı'yı başarısından ve yorumundan dolayı kutlarım. Çok duygulandım" dedi.

Yalan şarkı sözleri! Tan Taşçı 'Yalan' sözleri nelerdir? O Ses Almanya Zeynep Avcı'nın söylediği Yalan şarkısının tüm sözleri!

Güçlü sesiyle yarışmaya damga vuran Zeynep Avcı, jürileri kendine hayran bıraktı. Avcı'nın performansından çok etkilenen jüri üyeleri, kollarını uzatarak tüylerinin diken diken olduğunu gösterdi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haber: Yalan şarkı sözleri! Tan Taşçı 'Yalan' sözleri nelerdir? O Ses Almanya Zeynep Avcı'nın söylediği Yalan şarkısının tüm sözleri! - Haberler
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