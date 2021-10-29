Windows 11 çıktı mı? Microsoft'un bilgisayar kullanıcıları için hazırladığı yeni işletim sistemi Windows 11 son dönemde vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer almakta. Windows 11 ile ilgili internette en çok "Windows 11 çıktı mı? Windows 11 ne zaman çıkacak? Windows 11 sistem gereksinimleri neler? Windows 11 nasıl yüklenir?" soruları araştırılmakta. Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 11 ile ilgili detaylar haberimizde yer almakta.

WİNDOWS 11 ÇIKTI MI?

Windows işletim sisteminin yeni sürümü Windows 11 29 Ekim 2021 Cuma günü itibariyle kullanıcıların hizmetine sunuldu.

WİNDOWS 11 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Windows 11 bazı bilgisayar kullanıcılarının hizmetine sunulurken bazı bilgisayarlara uygun hale getirilmeye devam ediyor.

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WİNDOWS 11 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Güncellenmiş Xbox uygulaması da, Windows 11 ile birlikte gelir. Xbox Series X ve Series S tarafından sunulan Otomatik HD Ready ve DirectStorage teknolojileri, Windows 11'e entegre edilecek; ikincisi, DirectX12 Ultimate'ı destekleyen bir grafik kartı ve en az 1 terabayt boyutunda bir NVMe katı hal sürücüsü gerektirir.

İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)

RAM: 4 gigabayt (GB)

Depolama: 64 GB veya daha büyük depolama cihazı

Sistem üretici yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme özellikli

TPM: Güvenilir Platform Modülü (TPM) sürüm 2.0

Grafik kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu

Ekran: Diyagonal olarak 9 inçten daha büyük olan yüksek çözünürlüklü (720p) ekran, renk kanalı başına 8 bit

İnternet bağlantısı ve Microsoft hesapları: Windows 11 Home sürümünde, ilk kullanımda cihaz kurulumunu tamamlamak için internet bağlantısı ve bir Microsoft hesabı gerekir.

Tüm Windows 11 sürümlerinde, güncelleştirmeleri yapmak ve bazı özellikleri indirip bunlardan yararlanmak için internet bağlantısı gerekir. Bazı özellikler için Microsoft hesabı gerekir.

ÖNEMLİ: Windows 11 İntel'in HQ (High Quality) işlemcileri olan PC'lerde çalışmayacaktır.

WİNDOWS 11 NASIL YÜKLENİR?

Windows 11 yükleyebilmeniz için sisteminizin Windows 11 sistem gereksinimlerini karşılaması gerekmektedir. Sistem gereksinimlerinizin karşılandığından emin olmanızın ardından. Windows 11 Güncelleştirmeler sekmesinde görüntülenmeye başlayacaktır. Burada güncelleştirmeye tıklamanızın ardından indirme ve yükleme başlayacaktır. Bu süreçte bilgisayarınızın kapanmaması, sistemin ve internetin açık kalması çok önemlidir.

WİNDOWS 11 NEDİR?

Windows 11 (kod adı: Sun Valley), Microsoft tarafından geliştirilen Windows NT tabanlı Microsoft Windows ailesinin 24 Haziran 2021 tarihinde tanıtılmış bir sürümüdür. 5 Ekim 2021 tarihinde piyasaya sürüleceği ve Aynı tarihte Windows 11 destekli donanıma sahip Windows 10 kullanıcılarının ücretsiz olarak Windows 11 yükseltmesini Windows Update yoluyla alacağı resmi olarak açıklanmıştır.

Geliştirme

Duyurulmadan önceki süreç

Windows 10'un piyasaya sürülmesinden sonra bazı Microsoft çalışanları, bunun "Windows'un son sürümü" olacağını belirtmişti. İşletim sistemi, zaman içinde piyasaya sürülecek yeni yapılar ve güncellemeler ile bir hizmet olarak kabul edildi. Ancak, Microsoft tarafından Windows'un "geniş kapsamlı gençleşmesine" atıfta bulunan bir iş listesinin yayınlanmasından sonra, Windows'un yeni bir sürümünün veya yeniden tasarımının olacağı iddiaları ortaya çıktı. Bildirilenlere göre kod adı "Sun Valley" olan tasarım, sistemin kullanıcı ara yüzünü modernize edecek şekilde ayarlandı.

Windows 11'in önizleme sürümü olduğu iddia edilen sürümü 15 Haziran 2021'de çevrim içi olarak sızdırıldı. Sızdırılan bu sürüm, yeniden tasarlanmış bir kullanıma hazır deneyimi (OOBE) ve Windows 11 markasının yanı sıra iptal edilen Windows 10X'e benzeyen bir ara yüz içermektedir.

Duyurulması

Microsoft Build 2021 geliştirici konferansında CEO Satya Nadella, açılış konuşması sırasında yeni nesil Windows ile dalga geçti. Ayrıca resmi bir duyurunun çok yakında geleceğini de söyledi. Nadella'nın açılış konuşmasından sadece bir hafta sonra Microsoft, 24 Haziran 2021 saat 11.00'de (ET) özel bir Windows etkinliği için davetler göndermeye başladı. Etkinlik, diğer Microsoft etkinliklerinden farklı olarak saat 11.00'de başlayacaktır. Ayrıca Microsoft, 10 Haziran'da YouTube'a 11 dakikalık bir Windows başlangıç ??seslerini içeren bir video yükledi. Birçok kişi hem Microsoft olayının hem de Windows başlangıç ??ses videosunun işletim sisteminin Windows 11 olarak adlandırılmasına atıfta bulunduğunu düşünüyor. 21 Haziran'da Microsoft, Azure Hizmetinin GitHub'daki destek sayfasında Windows 11 ismini resmi olarak doğruladı.

24 Haziran 2021'de Microsoft, Windows 11'i resmi olarak duyurdu. Nadella'ya göre, Windows 11 "işletim sisteminin yeniden tasavvur edilmesidir".[26] Microsoft Store güncellemeleri, yeni Windows Uygulama SDK'sı ("Project Reunion" kod adlı), yeni Fluent Design yönergeleri ve daha fazlası gibi geliştiriciler için daha fazla ayrıntı, aynı gün içinde geliştirici odaklı başka bir etkinlikte tartışıldı.

Piyasaya sürülmesi

24 Haziran medya etkinliğinde Microsoft, Windows 11'in kesin bir tarih verilmeksizin "Holiday 2021"de piyasaya sürüleceğini de duyurdu.

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