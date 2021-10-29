Uşak'ta Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98.Yıl Dönümü Törenlerle Kutlanıyor

UŞAK (Habermetre) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlamaları sabah saatlerinde Vali Funda Kocabıyık'ın Valilik girişinde tebrikleri kabulüyle başladı. Kabulün ardından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törene, Vali Funda Kocabıyık'ın yanı sıra Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş ve Özkan Yalım, Belediye Başkan V. Hikmet Kahraman, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz, İdare Mahkemesi Başkanı Sabri Burçin Arseven, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcıları Muammer Balcı, Hüseyin Demirbaş, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ile şehit yakınları ve gazi derneklerinin temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından Vali Funda Kocabıyık'ın konuşmasıyla devam etti.

Vali Funda Kocabıyık konuşmasında, "29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetimizin bugün 98. yaşını gururla ve coşkuyla kutluyoruz. Bu coşkuyu ve gururu borçlu olduğumuz başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizi bize armağan eden bütün kahramanlarımıza sonsuz minnet duygularımızı sunuyoruz" dedi.

Vali Funda kocabıyık konuşmasına şöyle devam etti, "Canımızdan aziz bildiğimiz vatanımızı işgal ederek Türk milletini tarih sahnesinden ebediyen silmek isteyen karanlık güçlere karşı verdiğimiz Milli Mücadele'yi Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak taçlandırmamız, sonsuza kadar coşkuyla kutlayacağımız bayramımızın övünç kaynağıdır. Hiçbir zaman esaret karşısında dizlerinin üstüne çökmeyen Türk milleti, Cumhuriyet'i kurarken bağımsızlık şiarından ilham alarak destan yazmıştır. Dünya tarihinin görebileceği en karanlık emeller ve oyunlarla bağımsızlığımıza göz dikenler, Türk milletini tarihten sonsuza kadar silmenin hesaplarını yaparken Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde esarete boyun eğmediğini düşünemediler. Yüce Türk milleti, bütün kirli oyunları çelik yumruğunun bir darbesiyle parçalayarak, yeni bir devlet inşa etmeyi başarmıştır. Bize bırakılan aziz emanet, Cumhuriyetimizi sonsuza kadar korumak ve yüceltmektir.

Bugün 98. yaşını kutladığımız Cumhuriyetimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en değerli emanet olarak her geçen gün yükselmektedir ve yükselmeye devam edecektir. Milli Mücadele yolunda canlarını hiçe sayarak vatanımızı, bayrağımızı ve istiklalimizi bize kazandıran kahramanlarımızın aziz hatıraları sonsuza kadar yaşatılacaktır"

Vatanın ve milletin refahı adına hedeflenen değerlerden gözlerini bir an olsun ayırmayacaklarını ifade eden Vali Funda Kocabıyık, "Türkiye Cumhuriyeti, yüce Türk milletinin en büyük değerlerinden biridir. Her türlü karanlığı azmiyle ve fedakarlığıyla aydınlığa çevirmeyi başaran aziz milletimiz Cumhuriyetimizin bütün değerlerine ve kazanımlarına sahip çıkma kararlılığından asla vazgeçmeyecektir. Bu kararlılıkla geleceğe emin adımlarla yürüyen Türk milleti, daha nice Cumhuriyet Bayramlarına güven, huzur ve beraberlik içinde kavuşacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bize armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve kahraman silah arkadaşlarına, Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan Milli Mücadele yolunda canını veren aziz şehitlerimize ve kutlu bir destanın yüce neferleri olarak gözlerini kırpmadan vatan savunmasına koşan kahraman gazilerimize sonsuz minnet ve şükran duygularımı sunarım. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, nice bayramlara coşkuyla ve beraberlik içinde kavuşmayı diliyorum" şeklinde konuştu.

Vali Funda Kocabıyık'ın konuşmasının ardından kutlama programı, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileri ile devam etti. Fotoğraf:/kurumlar/usak. gov. tr/HABERLER/2021/10--EKIM-2021/29102021/toren. rar/kurumlar/usak. gov. tr/HABERLER/2021/10--EKIM-2021/29102021/tebrikat. zip/kurumlar/usak. gov. tr/HABERLER/2021/10--EKIM-2021/29102021/odul. rar

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