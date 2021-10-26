UDEF BAŞKANI DOÇ. DR. AKGÜL VE BERABERİNDEKİ HEYETTEN BAŞKAN GÜRKAN'A ZİYARET

MALATYA (Habermetre) - TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 230 BİN ÖĞRENCİ MALATYA'DA İSE BİN 200 YABANCI ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Doç. Dr. Osman Akgül ve beraberindeki heyeti kabul ederek bir süre görüştü.

Türkiye'yi ikinci vatanları olarak değerlendirecekler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan, "Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun Başkanı Doç. Dr. Osman Akgül yapmış oldukları çalışmalarla alakalı olarak bilgiler verdi. Birçok eser yayınlamış çıkan eserlerini heyecanla gördüm. Dünya masallarını, Türk Mimari örneklerini, Peygamber Efendimizle ilgili naatları, müzikleri, gastronomi ile ilgili çıkardıkları kitaplar hakikaten öğrencilerimize, dünyaya ve Türkiye'den dünyaya bir mesaj olarak gördüm. Bu anlamda bu çalışmaları çok önemli buluyorum. Türkiye'de yaklaşık 230 bin öğrenci Malatya'da ise bin 200 yabancı öğrenci eğitim görmekte. Ülkemiz ve şehrimiz açısından önemli buluyorum. Ülkemiz açısından Türkiye'de okuyan öğrenciler kendi ülkelerine gittiklerinde Türkiye'yi ikinci vatanları olarak değerlendirecekler. Ülkemizle olan iş ve işlemlerle birlikte değerlendirmelerde lehimize bir tavır ve tutum sergileyecekler. Türkiye genelinde 230 bin ve Malatya özelinde bin 200 öğrenciyle yakinen ilgilenmek, problem ve sorunlarını çözmek, Malatya ve diğer illerimizde okuyan öğrencilerimizin problemlerinin çözülmesi ve iyi bir tahsil hayatı geçirip daha sonrasında ülkemizde kalmaları veya ülkelerine döndükten sonra bizleri temsil etme noktasında bir duygu cenneti oluşturulması gerçekten de önemli. Bu anlamda Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı Osman Beyin şahsında bütün şubelerimizi tebrik ediyorum.

Ayrıca paydaş STK'larla yakın temas içerisinde olduklarını gördüm. Malatya'mızda yakinen çalıştığımız ve güzel çalışma örnekleri sunduğumuz İHH Temsilcimiz Ömer Bey ile güzel bir paydaş olmuşlar. Bizde bundan sonraki süreçlerde geçmiş dönemde nasıl ki sosyal ve kültürel etkinliklerde paydaş olduysak bundan sonraki süreçte de aynı şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Özellikle dikkatimi çeken çalışmalar arasında Peygamber Efendimizle ilgili naatlar kitabı ve bütün Müslüman ülkelerde Peygamber Efendimizle ilgili yazılan mevlit, şiir ve mersiyeler gibi benzeri ifadelerin kitapta yer alıyor olması. Bu konuda da İHH Malatya Temsilcisi Ömer Bey ve öğrenci dernekleri federasyonu Malatya Şube Başkanı Murat Beyle yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Peygamber Efendimizle ilgili inşallah kısa zamanda ulusal anlamda Malatya'da öğrenimlerini gören öğrencilerimizin katılımıyla ülkelerinde Peygamber Efendimizle ilgili naatları da bir konferans şeklinde veya temsil noktasında panel şeklinde ifade edilmesi noktasında bir çalışma gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Öğrenciler Ülkelerinde Malatya'yı temsil edecekler

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a kendilerini kabul edip ağırladığı için teşekkür eden Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Osman Akgül ise yapmış oldukları çalışmalarla ilgili bilgiler aktararak, "Türkiye'ye gelmiş olan uluslararası öğrenciler kuşkusuz hem ülkemizi hem de kendi topraklarını temsil eden çok kıymetli değerlere sahip öğrenciler. Malatya'da bu anlamda ülkemizin en nadide şehirlerinden birisidir. Şehir halkı, başkanımız, valiliğimiz öğrencilerimize sahip çıkıyor. Buda bizi gerçekten ziyadesiyle memnun ediyor. Bundan sonraki süreçte de inşallah Malatya'mızın güzelliklerini Malatya'da okuyan öğrencilerimize aktarmak ve onlarında kendi ülkelerine değerlerimizi taşıması noktasında Malatya Uluslararası Öğrenci Derneğimiz vasıtasıyla çaba ve gayret göstereceğiz inşallah. Öğrencilerimizin hepsi Malatya'mızın misafirleri ve misafir kardeşlerimizin her biri de gittikleri topraklarda Malatya'yı temsil edecekler. Hem ticari hem siyasi konularda Malatya'nın değerlerini, kültürünü gittikleri yerlere taşımış olacaklar. Belki de onlar için öğrenim gördükleri bu ülke ikinci bir vatan olmuş olacak. Bu anlamda başkanımıza tekrardan teşekkür ediyorum sahiplendikleri için. Malatya halkına da yaptıkları ve yapacakları yardımlar için çok teşekkür ediyorum. Ülkemize, milletimize ve dünya insanlığına faydalı işleri hep beraber yürütmüş oluruz" dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Osman Akgül kayısı hediye ederken, Akgül ise Başkan Gürkan'a kitap hediye etti.

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