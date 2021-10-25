Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'dan Fener Rum Patriği Bartholomeos onuruna kahvaltı - Haberler
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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'dan Fener Rum Patriği Bartholomeos onuruna kahvaltı

AA / Hakan Çopur - Haberler | Güncel
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'dan Fener Rum Patriği Bartholomeos onuruna kahvaltı

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD'yi ziyaret eden Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindeki heyeti onuruna büyükelçilik rezidansında kahvaltı verdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD'yi ziyaret eden Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindeki heyeti onuruna büyükelçilik rezidansında kahvaltı verdi.

2009'dan sonra ilk kez ABD'ye bir ziyaret gerçekleştiren Fener Rum Patriği Bartholomeos, Washington'daki resmi temaslarına Büyükelçi Mercan'ın onuruna verdiği kahvaltı ile başladı.

Rahatsızlığı sebebiyle geceyi Washington'daki bir hastanede geçiren Patrik Bartholomeos, yerel saatle sabah hastaneden çıktıktan sonra Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansına geldi.

Büyükelçi Mercan tarafından verilen kahvaltıya katılan Bartholomeos ve beraberindeki heyetin yanı sıra sınırlı sayıda davetli de organizasyonda yer aldı.

Konuklara selamlama konuşması yapan Büyükelçi Mercan, katılımı dolayısıyla Patrik Bartholomeos'a teşekkür ederken, Bartholomeos da organizasyon için Mercan'a teşekkür etti.

Kahvaltının ardından kendisine hediye takdim edilen Bartholomeos, daha sonra rezidanstaki ziyaretçi defterini imzaladı.

Büyükelçi Mercan ile Patrik Bartholomeos, programın çıkışında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bartholomeos'un bugün ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ayrı ayrı görüşmesi bekleniyor.

AA / Hakan Çopur - Son Dakika Haberleri
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