Türkiye Belediyeler Birliği ile "shopsa.com.tr" arasında üretici ve girişimci kadınların e-ticaret hacminin yerelde ve ulusalda geliştirilmesi, desteklenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye'nin dört bir yanından farklı ölçekte kadın üreticileri bir araya getiren "www.shopsa.com.tr" e-ticaret platformunun tanıtımı Pera Palace Oteli'nde yapıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadınların her alanda güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Şahin, bakanlığı döneminde kadının güçlenmesi konusunu 4 ana başlıkta çalıştıklarını, özellikle eğitim alanına önem verdiklerini belirterek, "Haydi Kızlar Okula', 'Baba Beni Okula gönder', 'Anne Kız Okuldayız' dedik. Kızlarımızın eğitim hayatına devam etmesi, her şehirde üniversite kurulması, kızlarımızın üniversiteye gitme oranını artırdı. Üniversiteyi bitirenlerin yüzde 90'ı da istihdam hayatına katılıyor. Bu, ülke ekonomisi için çok önemli ve bir kalkınma projesi" şeklinde konuştu.

Bireyin sağlık hizmetlerine ulaşabilmesinin önemini vurgulayan Şahin, "Pandemi şunu gösterdi ki sosyal güvenlik alt yapımız ve sağlık altyapımız bu kadar güçlü olmasaydı, çok daha büyük sorunlar yaşayacaktık. Kızlarımızın sağlık alt yapısına ulaşmış olması bizim açımızdan çok önemliydi" dedi.

Şahin, kızların güçlü bir birey olarak hayata başladıklarında istihdamın üçüncü önemli mekanizma olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kız çocuklarının okuduktan sonra iş hayatına atılması ve aldığı eğitime göre mesleğini yapması çok önemli. Önemli kısımlardan bir tanesi de aile ekonomisi. Aile ekonomisinde kadınlarımızın çıkardığı ürünü dünyaya satabilecek alt yapıyı geliştirmek gerekiyor. Bu öyle kolay bir şey değil. Çeşitlilik, kalite ve lojistik gerekiyor. Daha mahalleye, kendi komşuna çıkardığın ürünü tanıtamıyorsun, bunu dünyaya nasıl tanıtacaksın. Pandemide her şey değişti. Yönetim şeklimiz ve hayata bakış açımız değişti. Dijitalleşme hayatın merkezine oturdu ve şunu gördük ki böyle de yaşanabiliyormuş, alışveriş ediliyor ve yöneticilik yapılıyormuş. O yüzden akıllı tarım, akıllı gıda, eğitim ve sağlık en önemli konulardan biri oldu."

Şahin, Türk insanının pratik zekası, inandığı zaman çok hızlı yol gitmesi, girişimciliği ve çalışkanlığının, dünyayla yarışa geç başlansa bile Türkiye'nin çok yol katetmesini sağladığını vurguladı.

Bazen yıllarca konuşulan bir konuyu çok zor şartlar altında ve çok hızlı başaran bir ülke insanına sahip olunduğuna işaret eden Şahin, "Bugün oluşturduğumuz internetten ticari dijital marketingteki markalarımız uluslararası marka haline döndü ve çok başarılı bir şekilde bütün dünyaya ulaştı" dedi.

Anadolu ürünlerinin önemine vurgu yapan Şahin, "Dünya küreselleşti ve tektipleşti. Dünyanın farklı lezzetlere, ürünlere, özgün ve kimlikli farklı ulaşabileceği kaynaklara ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

Şahin, imzalayacakları protokole ilişkin de şunları kaydetti:

"Bugün internet mağazacılığında Demet Sabancı Hanım'ın bir yıl önce başlatmış olduğu sisteme katkı vermek için buradayız. Ben aynı zamanda Belediyeler Birliği Başkanıyım. Belediyelerimizin kurduğu kooperatiflerin shopsa'ya dahil olup daha güçlenmesi ve shopsa'nın uluslararası alana açılması için önemli bir çalışma bu. Gaziantep Büyükşehir olarak da şu anda 7 kooperatifimiz KAGİDEM'de, kadın girişimciliği merkezinde de 25 şirketimizden çıkan ürünlerle shopsa'nın içerisine dahil olmak için bir protokol imzaladık. Belediyeler Birliği olarak da şu an 39 şehirde bu çalışıyor. 81 ile yayılmasıyla ilgili her türlü desteği vereceğiz. Anadolu kadınının hem kendi el ürününü ekonomiye kazandırmak hem de aile ekonomisini güçlendirmek için bu çalışmayı çok kıymetli buluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Kadına dair her şey burada satılıyor"

Kadın üreticilerin siteye nasıl başvurabileceğini anlatan Şahin, "Başvurduğunuz zaman Shopsa Akademi var. Bu akademide eğitim de alıyorsunuz. Kafanızdaki soru işaretleri, bundan sonraki süreçlerin nasıl olacağı ve hangi aşamada ne yapmanız gerektiğiyle ilgili sizi bilgilendiren bir sistem de var. O sisteme dahil olduğunuzda o sizi zaten eğitiyor. Böylece elinizdeki ürünü bütün dünyaya tanıtma, pazarlama ve ticarileştirme imkanı sunuyor. Altı başlıkta ürünlerimiz var bu sitede. El ürünleri, takı ve tasarım ürünleri, ev tasarım ürünleri, kozmetik, kıyafet ve kadına yönelik her şey. Bir kadının yaşamına dair kendine lazım olan bütün ürünler satışa sunuluyor." diye konuştu.

Shopsa.com.tr'nin fikir sahibi ve kurucusu Demet Sabancı Çetindoğan da e-ticaret platformuyla ilgili bilgiler verdi.

Çetindoğan, "Bizler bu toprakların kadınları olarak, her biri çok değerli olan yörelerimizde ve illerimizde el emeğini, fikirlerini üretime dönüştürüyoruz." dedi.

Shopsa.com.tr markasının ilk yurt dışı mağazasının kasım ayında açılacağına ve üreten kadınlar için sınırların ortadan kaldırılacağına dikkati çeken Çetindoğan, şöyle konuştu:

"Rekabetçi, yenilikçi ve değerli ürünler bu mağazalarda dünya tüketicilerine sunulacak. Bu mağazalar için tanıtım materyalleri üretilirken, o ülkelerde yaşayan Türk tüketicinin ilgisi bu mağazalara yönlendirilecek. Kadınlara destek olmak isteyen herkesi sitemizden alışveriş yapmaya davet ediyoruz. Kadınların iş hayatındaki varlığını destekleyen tüm dernek, vakıf gibi kurumlar da e-ticaret sitemizden kurumsal toplu alışverişler yaparak Türkiye'nin üreten kadınlarına destek olabilirler."

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü, Şahin ve Çetindoğan tarafından imzalandı.