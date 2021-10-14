Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı Macaristan'da düzenlendi

Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5'inci Toplantısı, Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığının ev sahipliğinde Budapeşte'de düzenlendi.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıya Türk Konseyi Üye ve Gözlemci Devletlerinin Ulaştırmadan Sorumlu Bakanları ile Türk Konseyi Aksakallar Keneşi'nin Türkiye üyesi Binali Yıldırım onur konuğu olarak katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk Konseyi ülkelerinin 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusu ve 1,1 trilyon dolar düzeyindeki ekonomik büyüklüğüyle, küresel bir güç olma potansiyeline sahip bir topluluk olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, "Bu büyük potansiyelin hayata geçirilmesi için iş birliği ve dayanışma iradesiyle ortak gücümüzü açığa çıkartmalıyız. Zira küresel salgının tüm dünyada olduğu üzere ülkelerimizde de yol açtığı etkileri ancak yakın ve etkin iş birliğimizle bertaraf edebiliriz. Eminim ki, Türk dünyası bu sıkıntılı dönemi de güçlenerek atlatacak ve umuyorum ki ulaştırma ilişkilerimiz en az zararla kaldığı yerden devam edecektir." dedi.

"Geçiş belgelerinde yaşanan sıkıntıların ticaretimizi engellemesine izin vermemeliyiz"

Son iki yılda, ulaştırma sektörünün eşi görülmemiş bir krizle karşı karşıya kaldığını, üretimdeki daralma ve sınır geçişlerindeki kısıtlamaların yük taşımacılığında büyük güçlüklere sebep olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Salgın önlemleri nedeniyle kara yolu taşımacılık operasyonlarında birtakım kısıtlamalar hala devam etse de son dönemde ekonominin ve taşımacılık sektörünün salgın koşullarına uyum sağlamasıyla uluslararası karayolu taşımacılığı pazarında hafif bir toparlanma görüyoruz. Ancak üzülerek altını çizmek isterim ki ekonomideki bu toparlanma karşısında kara yolu geçiş belgeleri, oldukça yetersiz kalmaktadır. Geçiş belgelerinde yaşanan bu sıkıntıların ticaretimizi engellemesine izin vermemeliyiz."

Taşımacılığın ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmak ve taşıma maliyetlerini azaltmak için Türk Konseyi bünyesinde ortak menfaatlere bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi ve hayata geçirmemesinin gerekliliğine işaret eden Karaismailoğlu, bu doğrultuda, salgın sonrası dönemde dost ve kardeş ülkeler arasında taşımacılığın serbestleştirilmesi, ikili ve transit karayolu geçiş belgesi kotalarının kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Türk Konseyi bünyesinde çalışmaları süren taslak Kombine Taşımacılık Anlaşmasının ivedilikle hayata geçirilmesi gerekliliğine işaret eden Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet Başkanlarımızın son Zirve Bildirisi'nde yer alan bu yöndeki talimatları da hepimizin malumudur. Anlaşmayı hayata geçirdiğimizde kombine taşımacılık operasyonları ve Hazar geçişlerini kayda değer biçimde teşvik edeceğiz ve hepimizin önem atfettiği Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridorunun Avrasya taşımalarındaki payını önemli ölçüde artırmış olacağız."

"???????Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Türk dünyasının ekonomik kalkınması için önemli"

Türk Konseyi ülkeleri arasındaki fiziki bağlantının en önemli ve stratejik bileşenlerinden olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun (BTK), Türk dünyasının ekonomik kalkınması ve refahı için ehemmiyetinin büyük olduğunu belirten Karaismailoğlu, salgın sürecinde İran-Türkmenistan sınırının kapanmasıyla, BTK hattının önemine bir defa daha şahit olduklarını, bu hatta, 2021 yılının İlk 9 ayında yük taşımacılığında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artış sağlandığını aktardı.

Lojistik operasyonlarda sorun teşkil eden yüksek geçiş ücretleri ve düzensiz seferler konularını ortak çabalarla ivedilikle çözüleceğine ve Hazar geçişlerini arzu edilen rekabetçi güzergaha dönüştürüleceğini umduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Takdir edersiniz ki, salgın sonrası dönemde de bu güzergahın etkin kullanımı için Hazar Geçişlerinde yaşanan sorunların ortadan kaldırılması kritik bir öneme sahip ve biz Türkiye olarak, bu çerçevede atılacak tüm adımlara destek vermeye hazırız." diye konuştu.

Yıldırım'dan Türk Konseyi ülkeleri arasındaki ticaretin umut verici olduğu açıklaması

Türk Konseyi Aksakallar Keneşi'nin Türkiye üyesi Binali Yıldırım da Türk Konseyi'nin üye devletlerin değişen ihtiyaçlarına bağlı olarak birçok alanda somut sonuçlar elde ederek kardeşlik ilişkileri ortamını güçlendirdiğini, teşkilatın başarılarının doğrudan bir sonucu olarak 2018'de Macaristan'ın Gözlemci Üye, 2019 yılında Özbekistan tam üye olarak katıldığını ifade etti.

Türk Devletlerinin önemli bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu belirten Yıldırım, "Gerçek potansiyelinin çok altında olmasına rağmen 6 Türk Konseyi ülkesi arasındaki toplam ticaret de umut vericidir. 2016-2019 döneminde ülkelerimiz arasındaki toplam ticaret hacmi yaklaşık yüzde 22 artışla 16 milyar dolara ulaşmıştır. Şüphesiz bu rakam koronavirüsten olumsuz etkilenmiştir ve halen olumsuz etkileri sürmektedir. Ancak salgın koşullarının ortadan kalkmasıyla daha büyük ikili ticaret rakamlarına ulaşacağımızdan eminiz." diye konuştu.

Yıldırım, taşımacılığın ülkeler arasında gelişmiş ticari ilişkiler kurmanın anahtarı olduğunu, bu sebeple tüm Türk Konseyi Zirvelerinde Devlet Başkanlarının, üye ülkeler arasında ulaştırma iş birliğinin geliştirilmesinin yanı sıra Türkiye'den geçen Trans-Hazar Koridoru'nun verimli ve sürdürülebilir bir geçiş yolu haline getirilmesine büyük önem verdiğini kaydetti.

Türk Konseyi'nin çabalarını şahsen takdir ettiğini ve önceki görevlerinde olduğu gibi Konseyin Aksakalı olarak da çalışmalarını desteklemek için çaba göstereceğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trans-Hazar Koridoru'nu, kota sisteminin serbestleştirilmesi, Ro-Ro gemilerinin sayısının artırılması, Ro-Ro fiyatlarının düşürülmesi ve düzensiz Ro-Ro operasyonlarının ele alınması, transit geçiş ücretlerinin kaldırılması, ulaştırmanın dijitalleştirilmesi ve Hazar Limanları ve denizcilik şirketlerindeki belirli hizmetlerin özelleştirilmesi dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, verimli, sürdürülebilir ve kesintisiz bir koridor haline getirecek her olası eylem üzerinde çalışmalıyız."

Toplantının sonunda Türkiye'nin Mersin Limanı ile Özbekistan'ın Evrensel Lojistik Hizmetleri (Taşkent), Akhtachi (Andijan) ve Termez Kargo Merkezi (Surkhandarya) arasında Türk Konseyi Üye Devletlerinin Limanları Arasında Kardeş Liman İlişkileri ve İş birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.