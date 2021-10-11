TÜDAV: Türkiye'nin ilk ve tek sualtı parkının bulunduğu Gökçeada Yıldız Koy'u imara açılmamalı - Haberler
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TÜDAV: Türkiye'nin ilk ve tek sualtı parkının bulunduğu Gökçeada Yıldız Koy'u imara açılmamalı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Yerel
TÜDAV: Türkiye'nin ilk ve tek sualtı parkının bulunduğu Gökçeada Yıldız Koy'u imara açılmamalı

TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Çanakkale Gökçeada'da yer alan Türkiye'nin ilk ve tek Sualtı Milli Parkı içerisinde kalan Yıldız Koy'unun imara açılmamasını talep ettiklerini belirtti.

ÇANAKKALE (DHA) - TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Çanakkale Gökçeada'da yer alan Türkiye'nin ilk ve tek Sualtı Milli Parkı içerisinde kalan Yıldız Koy'unun imara açılmamasını talep ettiklerini belirtti.

TÜDAV tarafından yapılan açıklamada, sualtı ekosistemini korumak için kıyı ekosisteminin de korunmasının elzem olduğu, konunun uzmanlarına  danışılmadan, imar planlaması sonucunda ortaya çıkacak olası zararlara ilişkin hiçbir çalışma  yapılmadan Yıldız Koy için alınan bu kararın geri dönüşü olmayan zararlara yol açacağı belirtildi. TÜDAV açıklamasında şöyle denildi: "Belediye Meclisi'nde alınan kararın ayrıntısına henüz ulaşamamış olsak da, bu yanlıştan bir an önce  dönülmesini, Gökçeada Belediyesi'nin kamuoyuna şeffaflıkla ayrıntılı bir açıklama yapmasını ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun sağduyulu davranarak belediyenin aldığı bu kararı reddetmesini, ülkemiz kıyılarında bozulmamış kalan bir avuç  alanın da imara açılmamasını talep ediyoruz. Sualtı parkları; denizin belli bir bölgesini korumak, özellikle nesli azalan türler ile endemik canlıların  yaşam alanlarını garantiye almak, sualtının benzersiz ekosistemini insanlara göstermek, kitleleri çevre  koruma konusunda bilgilendirmek ve denizel ortama dair bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla  kurulmaktadır. Sualtı parklarının seçiminde özellikle biyolojik çeşitliliğe sahip, bozulmamış deniz ortamları tercih  edilmektedir. Ayrıca sualtı parkları, denizlerin korunması nedeniyle ülkelere prestij sağlamakta, turizm  gelirlerini artırmakta ve denizlerin kullanılarak korunması yoluyla toplumu da bilinçlendirmektedir."

GÖKÇEADA SUALTI PARKI DIŞINDA HENÜZ BİR  SUALTI PARKI BULUNMADIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, dünyada pek çok ülkede sayısız sualtı parkı bulunduğu, bu alanlarda özellikle nesli azalan veya  tükenen deniz canlılarının korunmasının sağlandığı, yarımada devleti olan Türkiye'de çeşitli özel çevre koruma bölgeleri olmasına rağmen Gökçeada sualtı parkı dışında henüz bir  sualtı parkı bulunmadığına dikkat çekildi. Türkiye'nin en batısında Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada'nın Türkiye'deki  en büyük ada konumunda bulunduğu, adanın son yıllarda aşırı yapılaşma ve düzensiz yerleşime bağlı olarak kara, kıyı ve deniz  bozulmalarına uğradığı savunuldu.

"ÖZEL VE NADİR  GÖRÜLEN BİRÇOK TÜRÜN BULUNDUĞU BİR BÖLGEDİR"

TÜDAV, açıklamasının son bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Bazı kıyıların henüz yerleşime açılmadığı adada, balıkçılık önemli uğraşların  başında gelmektedir. Ada civarında Akdeniz Foku gibi nesli tükenen deniz memelileri yanında zengin bir fauna ve flora göze çarpmaktadır. Saros Körfezi ve Gökçeada aynı zamanda Karadeniz ve Akdeniz arasındaki canlıların geçiş yolu üzerinde  olup, birçok deniz canlısı bu bölgede üreme ve yumurtlama dönemlerini geçirmektedir. Bir deniz  müzesi gibi biyolojik zenginliğe sahip bu alan henüz bozulmayan, kirlenmeyen yerlerin başında  gelmektedir.  Gökçeada'da sualtı parkı kurmak için TÜDAV tarafından başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Çevre  Bakanlığı olmak üzere, birçok kurum ile 1997-1999 yılı içinde yazışmalar ve görüşmeler yapılmış olup,  gerekli izinler alınmıştır. 21 Şubat 1999 tarih ve 23618 sayılı Resmi Gazete'de Gökçeada'da Yıldız Koyu  ile Yelkenkaya arasında sualtı parkı kurulduğu ilan edilmiş, koordinat değerleri verilen alan içinde av  yasakları açıklanmıştır. Vakfımızın önerisi ile oluşturulan ve çalışmaların yürütüldüğü Gökçeada Sualtı Parkı'nın sınırları yine vakfımızın önerileri doğrultusunda genişletilmiştir. Nesli tehlike altındaki Akdeniz Foku ve endemik türler bu bölgede yaşıyor. Gökçeada kıyıları biyoçeşitlilik açısından çok zengindir. Akdeniz'e endemik bir deniz çayırı türü olan,  Posedonia Oceanica, 34 tür sünger, 17 tür kafadanbacaklı, 144 tür balık, 8 tür yunus ve balina, iribaş  deniz kaplumbağası ve nesli tehlike altında olan Akdeniz Foku Gökçeada'da ve çevresinde  yaşamaktadır. Bu bölge besin zincirinin alt basamaklarından üst basamaklarına kadar özel ve nadir  görülen birçok türün bulunduğu bir bölgedir.  TÜDAV olarak konunun her zaman takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."


TÜDAV: Türkiye'nin ilk ve tek sualtı parkının bulunduğu Gökçeada Yıldız Koy'u imara açılmamalı

TÜDAV: Türkiye'nin ilk ve tek sualtı parkının bulunduğu Gökçeada Yıldız Koy'u imara açılmamalı

TÜDAV: Türkiye'nin ilk ve tek sualtı parkının bulunduğu Gökçeada Yıldız Koy'u imara açılmamalı

TÜDAV: Türkiye'nin ilk ve tek sualtı parkının bulunduğu Gökçeada Yıldız Koy'u imara açılmamalı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri
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Haber: TÜDAV: Türkiye'nin ilk ve tek sualtı parkının bulunduğu Gökçeada Yıldız Koy'u imara açılmamalı - Haberler
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