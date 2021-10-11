TÜDAV: Türkiye'nin ilk ve tek sualtı parkının bulunduğu Gökçeada Yıldız Koy'u imara açılmamalı

ÇANAKKALE (DHA) - TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Çanakkale Gökçeada'da yer alan Türkiye'nin ilk ve tek Sualtı Milli Parkı içerisinde kalan Yıldız Koy'unun imara açılmamasını talep ettiklerini belirtti.

TÜDAV tarafından yapılan açıklamada, sualtı ekosistemini korumak için kıyı ekosisteminin de korunmasının elzem olduğu, konunun uzmanlarına danışılmadan, imar planlaması sonucunda ortaya çıkacak olası zararlara ilişkin hiçbir çalışma yapılmadan Yıldız Koy için alınan bu kararın geri dönüşü olmayan zararlara yol açacağı belirtildi. TÜDAV açıklamasında şöyle denildi: "Belediye Meclisi'nde alınan kararın ayrıntısına henüz ulaşamamış olsak da, bu yanlıştan bir an önce dönülmesini, Gökçeada Belediyesi'nin kamuoyuna şeffaflıkla ayrıntılı bir açıklama yapmasını ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun sağduyulu davranarak belediyenin aldığı bu kararı reddetmesini, ülkemiz kıyılarında bozulmamış kalan bir avuç alanın da imara açılmamasını talep ediyoruz. Sualtı parkları; denizin belli bir bölgesini korumak, özellikle nesli azalan türler ile endemik canlıların yaşam alanlarını garantiye almak, sualtının benzersiz ekosistemini insanlara göstermek, kitleleri çevre koruma konusunda bilgilendirmek ve denizel ortama dair bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla kurulmaktadır. Sualtı parklarının seçiminde özellikle biyolojik çeşitliliğe sahip, bozulmamış deniz ortamları tercih edilmektedir. Ayrıca sualtı parkları, denizlerin korunması nedeniyle ülkelere prestij sağlamakta, turizm gelirlerini artırmakta ve denizlerin kullanılarak korunması yoluyla toplumu da bilinçlendirmektedir."

GÖKÇEADA SUALTI PARKI DIŞINDA HENÜZ BİR SUALTI PARKI BULUNMADIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

"ÖZEL VE NADİR GÖRÜLEN BİRÇOK TÜRÜN BULUNDUĞU BİR BÖLGEDİR"