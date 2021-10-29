Trakya Üniversitesi Cumhuriyet fidanlığına 98. yıl fidanı törenle dikildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Cumhuriyet fidanlığına 98. yıl anısına törenle fidan dikildi.

Her yıl 29 Ekim'de fidanların toprakla buluşturulduğu Karaağaç Yerleşkesi'ndeki fidanlıkta düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Erhan Tabakoğlu, Türk milletinin tarih yazarak devam ettiği büyük yolculuğunda son yüzyıllarda büyük acılar yaşadığını söyledi.

Edirne'nin bu dönemde 4 işgal gördüğünü belirten Tabakoğlu, "Balkanlardan Avrupa'dan sökülüp atılan, atılmak istenen büyük milletimiz Anadolu'dan da sökülüp atılmak istenmişti. Bu hayasız girişime 'dur' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı büyük mücadele, bugün bize Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan etti." dedi.

Tabakoğlu, büyük Türk milletin tekrar büyük yürüyüşüne başladığını, Türkiye için mutlu ve kutlu bir gelecek hayal ettiğini ifade etti.

Trakya Üniversitesi olarak bu yolda hiç durmadan çalışacaklarını belirten Tabakoğlu, şöyle konuştu:

"Yıllardır devam eden, 29 Ekim'i hatırlatan fidan dikme etkinliğimiz de oldukça anlamlı. Evlatlarımızla beraber büyüyor buradaki fidanlar. Yıllar önce dikilmiş fidanlar da burada. 98. yıl fidanını da dikeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu Cumhuriyet'i, bu vatanı bizlere armağan edenlerin ruhları şad olsun. Şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi sevgiyle anıyoruz. Bu uğurda kanlarını, terlerini döken emek veren herkesi saygı ve sevgiyle anıyoruz. İnşallah bu büyük millet ilelebet yürüyüşüne devam edecek."

Konuşmasının ardından Tabakoğlu, çocuklarla birlikte 98. yıl fidanını toprakla buluşturdu.

Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Prof. Ahmet Hamdi Zafer, dekanlar, akademisyenler, Edirne Bisiklet Kulübü Derneği ve Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyeleri katıldı.

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