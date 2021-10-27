TOKALI FUTBOLSEVERLERE MÜJDE: PLEVNESPOR FUTBOL TAKIMI

TOKAT (Habermetre) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun talimatıyla, Tokat'ta futbol alanında mücadele etmek için Belediye Plevne spor Futbol Takımı kuruldu.

Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine; Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, As Başkan İsmet Yiğit, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Altunordu, Teknik Direktör Bülent Topuzoğlu, Yardımcı Antrenör Ahmet Uçar, Takımı Koordinatörü Vejdi Ayça, Basın ve Reklam Sorumlusu Muhsin Şenocak, Genel Kaptan Enver Urgancı katıldı.

Toplantıda Bülent Topuzoğlu ile anlaşma yapılarak imzalar atıldı.

Tokat 1. Amatör Lig'inde mücadele edecek olan Plevnespor Futbol Takımı 28 Kasım'da başlayacak maçlar öncesinde top başı yapacak.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yeni kurulan Plevnespor Futbol takımının, Tokatlılara ve sporseverlere hayırlı olmasını diledi. Plevnespor Futbol Takımı için transfer çalışmalarının da devam ettiğinin de altını çizen Başkan Eroğlu, seyir zevki yüksek olan bir futbol takımı kurmak istediklerini belirtti.

Başkan Eroğlu yaptığı açıklamada; "Bugün burada bir spor anlaşmasının başlangıcıyla ilgili toplanmış bulunmaktayız. Belediyemize ait Plevnesporumuzun Futbol takımını da kurmuş bulunmaktayız. Plevnespor'umuz çok köklü bir kulüp ve asıl başarılarını Voleybol'da almış bir kulüp. Müzemizde Balkan Kupası dahil birçok şampiyonluk kupasını barındıran köklü bir kulüptür. Plevnespor Voleybol Takımımız hali hazırda Efeler Ligi'nde mücadelesine devam etmektedir. Yine bunun yanında Kulübümüzün Masa Tenisi Takımı da Süper Ligde mücadelesine devam ediyor. Ayrıca Atletizm, Taekwondo gibi alanlarda gençlerimizin yanında olmaya devam ediyor.

Futbol Takımımızı kurduk, gerekli müracaatlarımızı yaptık. Uzun süredir titizlikle çalışmalar yapıyoruz. Takımımızı Lige hazırlamak için takımımızı güçlü bir takım haline getirmenin gayreti içerisindeyiz. Öncelikle hem kulübümüzün yönetim noktasındaki çalışmaları tamamladık hem de görevlendirmelerimizi yaptık.

Uzun süredir çok titizlikle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Bülent Topuzoğlu hocamızla ve yardımcısı Ahmet Uçar hocamızla anlaştık. İnşallah takımımızı onlara emanet ettik. İnşallah inanıyorum ki, üstün bir başarıyı ligin sonunda elde etmiş oluruz. Hedefimiz Amatör Lig'den Bal Ligi'ne çıkmaktır. Önümüzdeki 3-4 aylık süreçte takımımız bu başarıyı elde edecektir. Kulübümüze ve şehrimize Futbol takımımızın hayırlı olmasını diliyorum. Transfer çalışmalarına başladık, imzaları attıkça sizleri bilgilendireceğiz" dedi.

Plevnespor Futbol Takımı Teknik Antrenörü Bülent Topuzoğlu ise yaptığı konuşmada; "Tokat'ta olmaktan son derece mutluyum. Aynı düşünceler içerisindeyiz. Takımımızı profesyonel lige tekrar taşımak için her türlü çalışmaya başladık. Şuandan itibaren en iyi oyuncularla takımımızı kurmak istiyoruz. İnşallah hedefimize sağlıklı bir şekilde başarıya ulaşacağız" dedi.

TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR FUTBOL TAKIMI YÖNETİMİ

Kulüp Başkanı Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu

As Başkan İsmet Yiğit

Yönetim Kurulu Osman Altunordu,

Teknik Direktör Bülent Topuzoğlu,

Yardımcı Hoca Ahmet Uçar,

Tokat Belediye Plevnespor Futbol Takımı Koordinatörü Vejdi Ayça,

Basın ve Reklam Sorumlusu Muhsin Şenocak,

Genel Kaptan Enver Urgancı.

BÜLENT TOPUZOĞLU KİMDİR?

1957 Diyarbakır Doğumlu

Profesyonel Takım Teknik sorumlusu olarak; Nevşehir Belediye Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor,

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Anagold 24 Erzincanspor, Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor'da görev yaptı.

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