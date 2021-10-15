Tezgahtan Hayata Sof Kumaş Projesi İçin İmzalar Atıldı

KIZILCAHAMAM, ANKARA (Habermetre) - Eklenme : 15. 10. 2021 - Okunma : 25"Tezgahtan Hayata Sof Kumaş" Projesi için düzenlenen protokol, Ankara Kalkınma Ajansı'nda Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik ve KızılcahamamKızılcahamam Belediyesi himayesinde gerçekleştirilecek olan "Tezgahtan Hayata Sof Kumaş" Projesi için düzenlenen protokol, Ankara Kalkınma Ajansı'nda Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar tarafından imzalandı. Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi ile birlikte gerçekleştirilecek Çamlıdere, Güdül, Ayaş Halk Eğitim Merkezlerini de kapsayacak "Tezgahtan Hayata Sof Kumaş" Projesi ile Ankara'nıntarihi sof kumaşı tekrar üretilerek ekonomiye kazandırılacak. Başta kadınlar olmak üzere yeni bir istihdam alanı oluşturulması hedefleniyor. İmza töreni sonrasında konuşan Belediye Başkanı Süleyman Acar; "Bu güzel projenin ilçemize kazandırılmasında başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve çalışanlarına teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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