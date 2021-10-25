Teşkilat dizisi oyuncuları! Teşkilat kadrosu yeni başkan kim?

Teşkilat dizisi oyuncuları araştırılıyor. TRT yeni dizi Teşkilat ile ekran hazırlığı yapıyor. Bir çok kaliteli diziye imza atan TRT, yeni dizi Teşkilat ile de bu kaliteyi sürdüreceğe benziyor. Bir Ankara dizisi olan Teşkilat'ta isim değişikliğine gidildi. TRT yeni dizi Teşkilat'la ilgili gelişmeler haberimizde yer alacak.

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Başkent Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde "kötü adamların" kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal'ın oynadığı diziden önemli haberler gelmeye devam ediyor. Çekimleri Ankara'da gerçekleştirilen dizinin stoklu ilerlediği ve bir kaç bölümünün önceden çekildiği biliniyor. Çekimleri başlayan ve çalışmaları hızla bir şekilde devam eden ve yayın hayatına atılmak için gün sayan dizinin isminde değişikliğe gidildiği öğrenildi. Kod adı Teşkilat olan yeni dizinin, değişen ismini Gazeteci Birsen Altuntaş twitter sayfasından duyurdu.

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI



Mart ayında başlayan dizide Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Eneshan Nalbant, Mesut Akusta ve Atılay Uluışık gibi güçlü oyuncular rol alıyor.

Yavuz Bingöl - ADEM

Sokağın nabzını çok iyi tutan, Teşkilat içinde hâlâ saygı duyulan bir isim.

Teşkilat oyuncuları isimleri! Resimli Teşkilat yeni sezon oyuncu kadrosu! Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?

Ezgi Eyüboğlu - CEREN

Bir ajanın sahip olacağı tüm yeteneklere sahip, Serdar'la tehlikeli bir ilişkide...

Ahmet Uğur Say - GÜRCAN

Ekibin siber uzmanı, teknolojinin olduğu her alanda söz sahibi

Tuncer Salman - HAKKI

Yılların tecrübesiyle insan davranışlarının analizinde uzman olmuş, tehlikenin kokusunu çok önceden alan

Turgut Tunçalp - HALİT

İstihbaratın efsane isimlerinden, her daim limitleri zorlayan

Nihat Altınkaya - HULKİ

Gözü kara, korkusuz ve bileği bükülmez

Ezgi Şener- PINAR

Ekibin sivil operasyonlarında çok önemli bir role sahip, kılık değiştirmede uzman

Çağlar Ertuğrul SERDAR

Tam donanımlı bir istihbaratçı, doğru bildiği yoldan kimse onu döndüremez...

Hakan Boyav - TÖVBEKAR

Geçmişteki karanlık yüzünü bir kenara bırakarak saf değiştirmiş, geçmişe silgi çekmiş bir adam...

Serdar Yeğin - UZAY

Operasyonların en kritik bilgilerini toparlayarak, hep bir adım sonrasını planlayan

Gürkan Uygun - YILDIRIM

İyilik ve kötülük kavramlarına göreceli bakan ve intikam almak için yaşayan

Deniz Baysal Yurtçu - ZEHRA

En şiddetli krizlerin ortasında bile mantığı ve sakinliğiyle hep doğru kararlar alan

TEŞKİLAT YENİ BAŞKAN KİM?

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi olan Teşkilat, seyircisine inanılmaz bir sürpriz yaptı. Oyuncu kadrosunda birtakım yenilikler yapan Teşkilat dizisinde Mete Başkan'ın yerine MİT ekibinin başına Halit Başkan geldi. Teşkilat'ın oyuncu kadrosuna yeni sezonda ünlü isimler de katıldı. Hakan Boyav ve Gürkan Uygun'dan sonra Turgut Tunçalp de diziye katılan oyunculardan oldu.

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