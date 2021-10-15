Tescilli Karfoki üzümü kalitesiyle üreticinin yüzünü güldürüyor

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Mardin'in Ömerli ilçesinde yetiştirilen tescilli Karfoki üzümü, kalitesiyle üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Üzüm üretiminde Türkiye'de ilk 5 il arasında yer alan Mardin'in, en fazla üretim yapılan ilçesi Ömerli'de 23 yerli üzüm çeşidi yetiştiriliyor.

Bu üzümler arasında en çok dikkati çeken türler arasında, 2017'den bu yana Sınai Mülkiyeti Kanunu kapsamında koruma altına alınan ve şubat ayında kaymakamlık ile belediyenin katkılarıyla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Karfoki üzümü yer alıyor.

Geniş bir alanda yetişen sofralık üzüm, kendine has aroması, cam gibi kırılganlığı, kehribar rengi ve lezzetiyle öne çıkıyor.

Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, AA muhabirine, ilçede üzüm yetiştiriciliğinin geçmişten bu yana sürdürüldüğünü, rivayete göre Babil Asma Bahçeleri'nin kaynağının bile Ömerli olduğunu söyledi.

Birçok yerli üzüm çeşidinin yetiştiği ilçede en çok ilginin "Mazrona" ve "Karfoki" çeşitlerine olduğunu anlatan Altındağ, marka anlamında Karfoki ile ilgili müracaatlarının olduğunu ve patent çalışmasını tamamladıklarını belirtti.

Diğer üzüm çeşitlerinin de tescili için çalışmalarının sürdüğünü aktaran Altındağ, üzümün tanıtımını ve ekonomik getirisini artırmayı amaçladıklarını bildirdi.

"Çabuk bozulan bir ürün değil"

Altındağ, aromasıyla ağızda bıraktığı lezzet bakımından çok farklı bir üzüm olan Karfoki'nin çok beğenildiğini dile getirerek, "Karfoki üzümünün iklim koşullarından dolayı ayrı bir aroması var. 23 çeşit üzüm arasında bu tür çok farklı yer tutuyor. Üretim kalitesini artırmak için çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlardan talep görüyor. Çabuk bozulan bir ürün değil. 12-13 gün muhafaza edilebiliyor." diye konuştu.

Geçen yıla oranla kuraklıktan dolayı arzuladıkları rekolteye ulaşamadıklarına, ama genel olarak susuz da yetiştiği için ürün alabildiklerine dikkati çeken Altındağ, bu yıl rekolte düşük olmasına rağmen tadı ve aromasında bir değişiklik olmadığına işaret etti.

Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce üzüm bağlarının gençleştirilmesi için çalışma yaptıkları bilgisini veren Altındağ, çiftçilerin sahada karşılaştıkları sorunları gidermek için erken uyarı ve biyolojik mücadele sistemi uyguladıklarını kaydetti.

"Kuru üzümü de çok güzel"

Yetiştirici Selahattin Temiz ise bu üzümü kırmızı ve sarı olarak iki türde ürettiklerini söyledi.

Yoğun ilgi gören üzümü başta bölgeye olmak üzere İzmir, İstanbul, Adana ve Mersin gibi illere gönderdiklerini kaydeden Temiz, "Bölgenin en güzel üzümüdür. Talep görüyor. Kuru üzümü de çok güzel. Bölgede sadece Ömerli'de yetişiyor. Bu üzüm baklavadan daha tatlıdır, şerbet gibidir. Bu sene yağmurdan dolayı fazla verim olmadı ama çok şükür yine de iyi." dedi.

Diyarbakır'dan gelen İsmail Güler de topladıkları üzümü market ve hallerde sattıklarını belirterek, "En kaliteli, güzel üzüm budur. Bu bölgede yetişiyor. Talep gördüğü için satıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mardin'den üzüm almaya gelen Ethem Bayraktar da tadı ve uzun ömürlü olması dolaysıyla Karfoki üzümünü daha çok tercih ettiklerini aktardı.