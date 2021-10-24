Temsilcimiz Armut'un ekibi MAD, Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde DWG ile karşılaşacak

İki mevsim üst üste Avrupa ligi LEC şampiyonu olarak 2021 Dünya Şampiyonası'na birinci torbadan katılan MAD Lions, çeyrek final serisinde turnuvanın favorilerinden biri olan Kore temsilcisi DWG KIA ile kozlarını paylaşacak. İlk kez bir Türk oyuncu, Armut Dünya Şampiyonası çeyrek finallerinde mücadele edecek.

Dünya Şampiyonası çeyrek finallerinde son durum:

Hanwha Life Esports 0 — 3 T1

Edward Gaming 3 — 2 Royal Never Give Up

Asya temsilcileri arasındaki mücadeleden galip ayrılan taraf LPL Yaz Mevsimi şampiyonu Edward Gaming oldu. Son Msı şampiyonu RNG karşısındaki şanssızlığını kıran EDG, Çin bölgesini yarı finallerde temsil edecek tek takım olacak. Öte yandan LCK Bölgesel Finalleri'nde bizlere beş maçlık muhteşem bir seri sunan T1 ile Hanwha Life, Dünya Şampiyonası çeyrek finallerinde tekrar yüzleşti. Bu sefer 3-0'lık skorla kolay bir şekilde rakibini mağlup eden Faker'lı T1, finale göz kırptı. Yarı finalde bugün oynanacak MAD vs DWG serisinin kazananıyla karşılaşacaklar.

bugün// 15: 00 — MAD Lions vs Damwon KIA

yarın// 15: 00 — Cloud9 vs GEN

MAD Lions'ın grup aşaması performansı

MAD ekibi onlardan beklediğimizin aksine grubun ilk maçında kendilerinden daha güçsüz olan Team Liquid'e yenilerek taraftarlarını telaşlandırdı. İlk üç maçta yalnızca bir galibiyet alabilen LEC şampiyonu, akıllara acaba geçtiğimiz sene ön elemelerde temsilcimiz SuperMassive karşısında yaşanan problemler tekrarlanır mı sorusunu getirdi. İkinci eleme aşamasında güne LNG mağlubiyeti ile başlayan MAD, hem TL hem de GEN'i yenerek grupta dörtlü tie-break'in oluşmasına sebep oldu.

Eşitlik bozma mücadelesinde LNG Esports'u zor da olsa alt etmeyi başaran temsilcimiz Armut'un takımı Mad Lions, liderlik maçında Kore temsilcisi GEN'e yenilerek D grubunu ikinci olarak tamamladı. Çeyrek finallerde ölüm grubunu silip süpüren son Dünya Şampiyonası DWG KIA ile eşleşti.

İlk kez bir Türk oyuncu Dünya Şampiyonası çeyrek finallerinde!

Amerika'daki temsilcimiz Closer'ın gruplarda elenmesinin ardından Dünya Şampiyonası'ndaki diğer temsilcimiz Armut, Türk espor takipçilerini sevindirerek çeyrek finallerde mücadele etme hakkı kazandı. Geçtiğimiz sene SUP formasıyla ön elemelerde gösterdiği başarılı performansın ardından MAD Lions'a transfer olmuş, üst üste iki mevsim LEC şampiyonu olmayı başarmıştı. Bugün ise belki de kariyerinin en önemli serilerinden birini oynayacak temsilcimiz Armut'a başarılar diliyor, kendisini yarı finallerde görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Damwon KIA geçen seneyi aratmıyor

Takımın en önemli parçalarından biri olan Nuguri'nin FunPlus Phoenix'e transfer olmasından sonra Damwon KIA acaba tekrar aynı seviyeye yükselebilir mi sorusu akıllara geldi. Üst üste üç mevsim LCK şampiyonu olmayı başaran Damwon ekibi, Khan'ın yaz mevsimindeki MVP'lik performansı sayesinde toparlanmış gözüktü. Mevsimin başlarında alt koridordan kaynaklanan problemleri çözmek için Showmaker'ın nişancı, Canyon'ın orta koridor ve ligimizden tanıdığımız Malrang'ın ormancı pozisyonuna geçtiği dönemler olmuştu. Hızlı bir şekilde eski haline dönen Damwon, LCK finalinde Faker'lı T1'ı yenerek Dünya Şampiyonası'na EDG ile birlikte favorilerden biri olarak geldi. A grubundan 6G 0M ile birinci çıkan DWG, geçtiğimiz MSI turnuvasında 3-2 zar zor mağlup ettikleri MAD Lions ile çeyrek finalde karşılaşacak. Her iki takımın da birbirine üstünlük kurabileceği alanlar olmakla birlikte Damwon KIA'ın yarı finale bir adım daha yakın olduğunu söylemek gerek.

https://twitter.com/lolesports/status/1452198371641511943

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