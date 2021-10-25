TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da fuar açılışında konuştu: (2)

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye açıktan ambargo uygulayan malum ülkeler, bu sefer örtülü ambargo ve para politikalarıyla Türkiye'ye hasmane bir tavır içine girdiler." dedi.

Şentop, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın gelişmesine katkıda bulunacak bir faaliyetin içerisinde olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kent için atılacak her adımın Avrupa'dan Asya'ya gücü taşıyacak bir adım olduğunu belirtti.

Elektronik ticaretin genel ticaret içindeki payının hızla arttığına işaret eden Şentop, bu oranın geçen yıl yüzde 8'ler düzeyine ulaştığını vurguladı. Şentop, "Bu sebeple gelecek vizyonu olan şirketlerimiz için dijital ortamda tanıtım, pazarlama ve satış yapmak önemli. 2020 yılında internet üzerinden yapılan ticaret hacmi 136 milyar liradan 226,2 milyar liraya yükseldi. Bundan sonra da internet üzerinden yapılan tanıtım ve satışların hacmi artarak devam edecek. Benzer durum diğer ülkelerde de yüzde 26'lık artış ile 4 trilyon 300 milyar dolara ulaştı. Bu oranın bu yıl 4 trilyon 900 milyar dolara erişmesi bekleniyor. Şirketlerimizin gelecek planlama ve yatırımlarını bu gerçekleri dikkate alarak yapmalarını önemli buluyorum." diye konuştu.

Trakya'nın son yıllarda cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Şentop, bu durumun göç ve nüfus hareketliliğiyle de kendini gösterdiğini belirtti.

-"İhracatın artmasında Trakyalı sanayicilerin ciddi katkıları var"

Türkiye'nin son 20 yılda hem altyapı yatırımlarına önem vermesinin hem de uyguladığı sürdürülebilir kalkınma ve yatırım programlarının meyvelerini vermeye başladığını dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Türkiye, son 12 ayda 212,2 milyar dolarlık ihracatla 211 milyar dolarlık yıllık hedefini aşmış bulunmaktadır. Aylık bazda ise 20 milyar dolarlık ihracat hedefine yıl sonu itibarıyla ulaşılacağı anlaşılmaktadır. Elbette bu artışta Trakyalı ve Çerkezköylü sanayicilerimizin de ciddi katkısı bulunmaktadır.

Trakya'nın ve Tekirdağ'ın mütevazı tavrı, Türkiye ekonomisindeki büyük yerini görmeyi zaman zaman engelleyebilir. Ancak bizler biliriz, mütevazılık bizatihi büyüklüğün göstergesidir. Türkiye ihracat rakamları değerlendirildiğinde Tekirdağ ilimiz, 2017 yılında 20'inci sırada yer alırken, 2021'in 9 aylık ihracat rakamları baz alındığında 16'ıncı sıraya yükselmiştir. Özellikle Çerkezköy Endüstriyel Fuarı gibi organizasyonların, Tekirdağ'ın sıralamada üst sıraya çıkmasına katkı sağladığına inanıyorum. Türkiye'miz, yerli ve milli ve sürdürülebilir kalkınma stratejileri kapsamında kısa ve uzun vadeli planlarını yapmış ve bunları harfiyen uygulamaya özen göstermektedir."

-"Salgın hem sağlığı hem ekonomiyi etkiledi"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beklenmedik biçimde ortaya çıkan koronavirüs salgınının hızlı bir şekilde yayıldığı için sağlığı tehdit etmesinin yanında ekonomik zorluklarla mücadeleyi de zorunlu kıldığını belirtti.

Salgında Türk sanayisi ve iş dünyasının da bir nevi kendi kabiliyetini, kapasitesini test ettiğini ifade eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, Kovid-19 salgını koşullarına rağmen salgının getirdiği menfi etkileri en az zararla atlatan ülkelerden birisi oldu. Bunu yalnızca biz söylemiyoruz, AB Komisyonu 2021 Türkiye Raporu'nun Ekonomik Değerlendirme başlığı altında Türkiye'de yetkililerin iç talebi artırmak ve Kovid-19'un ekonomik etkilerini hafifletmek için 'büyük ve geniş kapsamlı bir dizi önlem' aldığına işaret edilmiş, söz konusu önlemler sonucunda Türkiye'nin, ekonomik krizden hızlı bir şekilde çıktığı ve 2020'nin üçüncü çeyreğinde kriz öncesi seviyelere ulaştığı belirtilmiştir.

Yıl sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 9'luk bir ekonomik büyüme öngörülmektedir ki dünyanın içinde bulunduğu kriz ortamında bu rakam, olağanüstü bir büyüme olarak kabul edilmektedir. Bunların yanı sıra, koronavirüs salgını uluslararası ticarette yeni arayışlara yol açtı ve bize de bazı fırsatlar sundu. Bunun bir sebebi ülkemizin gelişmiş ülke pazarlarına yakın olması ise, diğer sebebi de üretim, ulaşım ve depolama gibi alanlarda altyapımızın dünyanın en gelişmiş 10 ülkesindeki düzeyde olmasıdır. Özellikle Avrupa ülkeleri artık Çin gibi uzak pazarlardan mal tedarik etmek yerine, Türkiye gibi kendilerine daha yakın mesafelerdeki ülkelerden mal tedarik etme yoluna gitmeye başladılar. İhracatımızın 220 milyar dolar düzeyine erişmesi de bu durumu teyit etmektedir."

Şentop, gelecek yıldan itibaren ihracattaki artışın devam edeceğinin beklendiğini söyledi.

-"Dijitalleşme çağını her anlamda istikrarlı bir dönemde yakaladık"

Türkiye'nin artık dünyanın yeni arayışında merkez ülke konumunda olduğuna vurgu yapan Şentop, şöyle devam etti:

"Biz 18. yüzyılın sonlarında gerçekleşen birinci sanayi devriminden itibaren, çok sayıda yenilik ve gelişmenin dışında kaldık. Çünkü Batı'nın dünyaya yön veren yenilikleri gerçekleştirdiği ve değişim geçirdiği süreçlerde biz askeri, siyasi, sosyal sorunlarımızla baş etmeye çalışıyorduk. Yüzlerce yıl üç kıta, yedi denizde söz sahibi olan devletimizi ayakta tutmak, hürriyet ve bağımsızlığımızı korumak için mücadele etmek zorunda kalmamız nedeniyle dünyadaki gelişmelere ayak uydurmakta zorlandık. 19. ve 20'nci yüzyıllarda hep iki ayağımız bir pabuçtayken yakalandığımız değişim ve yenilikler konusunda ilk defa avantajlı bir durumdayız.

Çünkü dijitalleşme çağını her anlamda istikrarlı bir dönemde yakaladık. Yetişmiş insan gücümüz sayesinde, 2000'li yılların başında başlayan dijitalleşme çağına biz de aktör olarak katıldık. 1990'lı yıllarda sona eren Soğuk Savaş'ın ardından dünya tek kutuplu bir kimliğe büründü. Ancak bu süreç yakın zamanda yeniden çok kutuplu bir uluslararası sisteme dönmüştür. Çünkü 90'lı yılların sonunda geçtiğimiz küreselleşme süreci, gelişmiş egemen devletlerin beklentilerinin aksine sonuçlar doğurdu. Bunun bir neticesi olarak tek kutuplu uluslararası sistem yeni bir arayışa girdi. İşte Türkiye olarak biz dünyanın bu yeni arayışında merkez ülke konumundayız. Bölgemizde ve dünyadaki yeni gelişmeler karşısında artık kendi planlarımızı uyguluyoruz."

-"Türkiye bütün komplo girişimlerine direnebilir"

Şentop, özellikle son 20 yıldır yerli ve milli anlayışıyla sürdürülebilir kalkınma programı uygulayan Türkiye'nin ekonomik alanda şahlanışının, Türk firmaların rekabet gücünün uluslararası alanda artmasının, bu gelişmelerin Türkiye'nin uyguladığı bağımsız, milli menfaat eksenli dış politikalara yansımasının, Türkiye'ye rakip ülkeleri korkutmuşa benzediğini ifade etti.

Bu sebeple Türkiye'nin önünü kesmek, yükselişini durdurmak için türlü türlü politik entrikalar çevirmeye başladıklarının altını çizen Şentop, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye açıktan ambargo uygulayan malum ülkeler, bu sefer örtülü ambargo ve para politikalarıyla Türkiye'ye hasmane bir tavır içine girdiler. Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması, Kanada'nın İHA ve SİHA programı için gerekli olan kamera sistemlerinin satışını yasaklaması, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı sözde gerekçesiyle Türkiye'yi 'gri liste'ye alması esasen ülkemize yönelik büyük çaplı komplonun bir parçasıdır.

Bu komployu en iyi sizin göreceğinizi düşünüyorum. Palyatif piyasa verileri ve bu veriler üzerinden Türkiye ekonomisini zorda bırakmaya yönelik girişimlerini, yıllardır bu piyasanın içinde olan siz değerli iş insanlarımızın daha iyi göreceğine inanıyorum. Türkiye bütün komplo girişimlerine direnebilir ancak sizlerin desteği olduğu takdirde bu komplo girişimleri daha kolay savuşturulacaktır. Bu noktada millet ve devlet birlikteliği son derece önem arz etmektedir. Ne sizlerin ne de devletimizin dişiyle tırnağıyla kazıyarak bugüne birlikte getirdiğimiz milli sanayimizin zarar görmesine müsaade etme lüksümüz asla yoktur."

Fuarda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle TBMM Başkanı Şentop ve protokol üyeleri stantları gezdi.

Daha sonra Şentop, Çerkezköy OSB'de basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

(Bitti)