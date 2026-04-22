Kardeşlerini Unutma Derneği'nden Afrika'da kurban hazırlıkları

Nijerya, Kamerun, Çad ve Somali’de yürütülen organizasyon için saha planlamalarını tamamlayan Kardeşlerini Unutma Derneği (KUDER); kurbanlık temini, kesim alanlarının belirlenmesi ve dağıtım organizasyonuna yönelik çalışmalarına başladı.

Hazırlık sürecinde, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelerin tespitine yönelik saha taramaları yapılırken, kurban kesimlerinin bayramın ilk gününden itibaren başlatılması planlanıyor. Kesimlerin ardından etlerin, belirlenen program çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.

Afrika’nın söz konusu ülkelerin belirlenen bölgelerinde, özellikle dar gelirli ailelerin temel gıda ihtiyaçlarına erişimde zorluk yaşadığı, birçok ailenin yıl içerisinde et tüketme imkânı bulamadığı tespit edildi.

Kardeşlerini Unutma Derneği (KUDER) yöneticileri Yunus Aslım ve Mehmet Derindağ, bağışçıların emanetlerinin titizlikle yerine ulaştırılacağını belirterek, “Kurban organizasyonumuz, sahada birebir takip edilmekte olup tüm süreç şeffaf şekilde yürütülmektedir” dediler.

Dernek; yurt dışı kurban bedelini 5.900 TL; adak, akika ve şükür kurbanlarının bedelini ise 4.500 TL olarak belirledi. Açıklamada, kurban kesim videolarının bağışçılarla paylaşıldığı, böylece sürecin şeffaf ve güvenilir şekilde yürütüldüğü de kaydedildi.

