Haberler

Kardeşlerini Unutma Derneği'nden Afrika'da kurban hazırlıkları

Kardeşlerini Unutma Derneği'nden Afrika'da kurban hazırlıkları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kardeşlerini Unutma Derneği (KUDER), Kurban Bayramı’nda Afrika’da gerçekleştireceği kurban organizasyonunun hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

  • Kardeşlerini Unutma Derneği, Nijerya, Kamerun, Çad ve Somali'de kurbanlık temini, kesim alanlarının belirlenmesi ve dağıtım organizasyonu çalışmalarına başladı.
  • Dernek, yurt dışı kurban bedelini 5.900 TL, adak, akika ve şükür kurbanlarının bedelini ise 4.500 TL olarak belirledi.
  • Kurban bağışında bulunmak isteyenler, www.kardesleriniunutma.org.tr adresi veya 0 553 629 14 44 numaralı iletişim hattı aracılığıyla dernekle irtibata geçebiliyor.

Nijerya, Kamerun, Çad ve Somali’de yürütülen organizasyon için saha planlamalarını tamamlayan Kardeşlerini Unutma Derneği (KUDER); kurbanlık temini, kesim alanlarının belirlenmesi ve dağıtım organizasyonuna yönelik çalışmalarına başladı.

Hazırlık sürecinde, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelerin tespitine yönelik saha taramaları yapılırken, kurban kesimlerinin bayramın ilk gününden itibaren başlatılması planlanıyor. Kesimlerin ardından etlerin, belirlenen program çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.

Afrika’nın söz konusu ülkelerin belirlenen bölgelerinde, özellikle dar gelirli ailelerin temel gıda ihtiyaçlarına erişimde zorluk yaşadığı, birçok ailenin yıl içerisinde et tüketme imkânı bulamadığı tespit edildi.

Kardeşlerini Unutma Derneği (KUDER) yöneticileri Yunus Aslım ve Mehmet Derindağ, bağışçıların emanetlerinin titizlikle yerine ulaştırılacağını belirterek, “Kurban organizasyonumuz, sahada birebir takip edilmekte olup tüm süreç şeffaf şekilde yürütülmektedir” dediler.

Dernek; yurt dışı kurban bedelini 5.900 TL; adak, akika ve şükür kurbanlarının bedelini ise 4.500 TL olarak belirledi. Açıklamada, kurban kesim videolarının bağışçılarla paylaşıldığı, böylece sürecin şeffaf ve güvenilir şekilde yürütüldüğü de kaydedildi.

Kurban bağışında bulunmak isteyen hayırseverler, www.kardesleriniunutma.org.tr adresi üzerinden ya da 0 553 629 14 44 numaralı iletişim hattı aracılığıyla dernekle irtibata geçebiliyor.

Osman Karabacak
Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (2)

Tamer Çakır:

ülkendeki kardeşlerini de unutma derneği unutmuşa benziyorsunuz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Dragoz:

Türk çocukları beslenme yetersizliğinden boyları kısalıp kamburlaşırken bu yapılmak istenenleri anlamak mümkün değil tabi aslında anlıyorum da bu hokkabazlıklara dur diyecek bir düzenleme yoksa bunlarda ne yapsın boşluktan araya sızıyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

