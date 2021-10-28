TBB'den Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama ödülü

ISPARTA (Habermetre) - TBB ekim ayı meclis toplantısında, Isparta Belediyesi Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması ödülüne layık görüldü. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ödülü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in elinden aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim Ayı Meclis Toplantısı, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında TBB hizmet binasında yapıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in de katıldığı toplantıya belediye başkanları ve meclis üyelerinin yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala da yer aldı.

Meclis toplantısının ardından TBB tarafından düzenlenen ve sonuçları açıklanan Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama yarışmasında Isparta Belediyesi ödül almaya hak kazandı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ödülü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in elinden aldı.

TBB ekim ayı meclis toplantısında açılış konuşmasını gerçekleştiren TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, akıllı şehirler, yeşil şehirler, sağlıklı şehirler, güvenli şehirler, akıllı tarım, akıllı ulaşım, dirençli şehirler gibi konu başlıklarına değindi.

Şahin, yeni bir dünya kurulurken şehirleri akıllandırmak gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında TBB'nin fikir projelerine ve çalışmalarına da değinen Şahin, yerelde yeşil şehir olma konusunda yapılacak çalışmaların hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi. Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte kalkınma yerelde başlar, demokrasi yerelde başlar dedik. 2023 yarın hepimizin bu yeni dünyaya çok çabuk adapte olması lazım. Herkesin altyapısını oluşturması lazım. İstihdam odaklı, ihracat odaklı yatırım odaklı büyümemiz lazım" dedi.

Yerel yönetimlerin demokrasi açısından vazgeçilmez kuruluşlar olduğuna dikkati çeken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de demokrasinin gelişiminde yerel yönetimlerin büyük rol oynadığını söyledi. Şehrin doğrudan mahalli sorunları çözmek üzere oluşan meclisler tarafından yönetildiğini kaydeden Bakan Bilgin, Türkiye'nin sanayi ile büyüdüğüne işaret etti. Bilgin, "Sanayinin üretim imkanları, gücü arttıkça Türkiye'nin gücü artıyor. Türkiye bugün 200 milyar dolar ihracatı gerçekleştirdiyse bunun sürükleyici sektörü sanayidir. Sanayi ile büyüyeceğiz ancak yeni bir sanayileşme anlayışımıza ihtiyacımız var. Yani tabiatla dost olan bir sanayileşme" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TBB tarafından düzenlenen Tabela Kirliliği Fikir Projesi ile Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışmasında ödüle layık görülen belediyelere ödülleri protokol tarafından verildi. Isparta Belediyesi de Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışmasında ödüle layık görülen belediyeler arasında yer aldı. TBB Meclis Toplantısına katılan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ödülü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in elinden aldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, böyle bir ödülü Isparta adına almaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederken, TBB Başkanı Fatma Şahin ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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