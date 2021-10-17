Talas'tan Sakaltutanlı öğrencilere kışlık bot

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Sakaltutan İlköğretim Okulu öğrencilerine hayırsever desteğiyle kışlık bot hediye etti.

Başkan Yalçın tarafından Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Hayır Çarşısı, veren el ile alan el arasında köprü olmaya devam ediyor. Bugüne kadar binlerce kişiye gıdadan giyime birçok kalemde yardım yapılan Hayır Çarşısı'nda son olarak 68 öğrenci hayırsever sayesinde kış öncesi botlarına kavuştu.

Talas'ın Sakaltutan Mahallesi'ndeki ilkokul öğrencilerine ulaştırılan ayakkabılar toplu olarak okul idarecilerine teslim edildi. Ardından sınıflara gönderilen botlar, öğretmenleri tarafından daha önce belirlenen ayak numaralarına göre giydirildi. Dağıtımın sonunda açıklamalarda bulunan Sakaltutan İlköğretim Okulu Müdürü Yılmaz Kaya, ayakkabı yardımından dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Okul Müdürü Yılmaz Kaya, "Bugün yine Talas Belediyemiz bizlere yardımlarını esirgemediler. Özellikle başkanımız Mustafa Yalçın Bey, her zaman bizi destekliyor. Çok teşekkür ederiz. Bugün okulumuzdaki bütün öğrencilere kışlık botları getirildi. Bir kez daha belediyemize, belediye başkanımıza ve hayırseverimize çok teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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