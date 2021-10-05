Sultangazi Belediye Başkanı Dursun:

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan imam ve müezzinlerle bir araya geldi. Başkan Dursun, "Cami ve mescitlerimizin eğitim, ilim ve irfanın merkezleri haline getiren kıymetli hocalarımızın haftası kutlu olsun" dedi.

Sultangazi Belediyesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programına ev sahipliği yaptı. Programa Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İlçe Müftüsü Abdullah Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel ile imamlar ve müezzinler katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Uğur Kalkar, camilerin sosyal hayattaki önemine dikkat çekerek imamlar ve müezzinlerin yaptığı görevlerin büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

"Camiler makam ve mevki gözetmeksizin insanları bir araya getiriyor"

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan imam ve müezzinlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Camiler hayatımızın merkezinde bulunan, gönüllerimizi buluşturan çok önemli müesseselerdir. Yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi çok önemli değerlerin toplumumuzda yaygınlaşmasının ve artmasında buraların çok önemli bir rolü var. Günde beş vakit okunanlar ezanların çağrısına uyarak camilere giden insanlarımız makam ve mevki gözetmeksizin aynı safta bir araya gelmenin ve aynı ulvi duyguları paylaşmanın hazzını yaşar. Camiler aynı zamanda birer ilim ve irfan yuvasıdır. İyilik ve güzelliğin, ilim ve ahlakın öğretilmesinde camilerimizin ve tabi ki din görevlisi hocalarımızın çok önemli bir rolü bulunuyor. Bu anlamda üzerimizde büyük bir emeği bulunan, cami ve mescitlerimizi eğitim, ilim ve irfanın merkezleri haline getiren kıymetli hocalarımızın bu haftasını kutluyorum" dedi.

Sultangazi Müftüsü Abdullah Yılmaz ise programın düzenlenmesinde katkısı geçenlere teşekkür ederek, din görevlilerinin toplum hayatındaki önemine dikkat çekti.

Programda son olarak emekli olan din görevlilerine yaptıkları hizmetler dolayısıyla birer plaket takdim edildi. - İSTANBUL