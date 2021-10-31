İstanbul'un kadın itfaiyecileri görev başında

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - İstanbul İtfaiyesi bünyesindeki 37 kadın itfaiyeci görev yerlerine geçen ay atandı. Şişli İtfaiye İstasyonu'nda görev yapan iki kadın itfaiyeci, görev anında hissettiklerini ve vatandaşların yaklaşımını DHA'ya anlattı. 25 yaşındaki itfaiyeci Dilara Karabulut, 'kadından itfaiyeci olur mu?' diye çok tepki alıyorum. Ancak bu söylemleri artık umursamıyorum. Kendi işimde başarılı olmak için uğraşıyorum" dedi.

Beş aylık eğitimin ardından 37 kadın itfaiyeci, 13 Eylül'deki törenle birlikte görev yerlerine atandı ve ilk müdahalelerini de gerçekleştirmeye başladı. Şişli İtfaiye İstasyonu'nda göreve yapan itfaiyeci Dilara Karabulut ve Tuğba Kaya itfaiyede kadın olmayı, işin zorluklarını, görev anında hissettiklerini ve vatandaşların kendilerine yaklaşımlarını anlattı.

"KADINDAN İTFAİYECİ OLUR MU? DİYE ÇOK TEPKİ ALIYORUM"

"VATANDAŞLAR 'A KADIN İTFAİYECİ' DİYE ŞAŞIRIYOR"