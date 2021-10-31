Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit oldu

Kuzey Irak'ın Dalya üst bölgesinin 2'inci kilometresinin batısında bulunan emniyet bölgesinde tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu ile girilen silahlı çatışmada Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er İsmail Çiftçi ağır yaralandı.

HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Hastaneye kaldırılan İslam Çiftçi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Şehidin acılı haberi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki baba ocağına verildi.

BABA EVİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin acı haberin ulaşmasının ardından şehidin baba evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrakları asıldı.

CENAZE TÖRENİ YARIN

7 kardeşli bir ailenin çocuğu olan şehit İslam Çiftçi, 1 Kasım Pazartesi günü öğle namazının ardından yapılacak olan cenaze töreninin ardından Andırın ilçesi Boynuyoğunlu Mahallesi'nde toprağa verilecek.

MSB ACI HABERİ DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde 31 Ekim 2021 tarihinde yol emniyeti görevi icra eden unsurlarımız ile bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er İslam ÇİFTÇİ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 31 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.

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