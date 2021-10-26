Son dakika haberleri | Eşini öldürüp 10 yıl kaçan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Eşini öldürüp gömdükten sonra kayıp başvurusunda bulunan Osman Biçer'in, 10 yıl sonra açılan davada, "tasarlayarak ve canavarca hisle eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Biçer, Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Maktul Güldane Biçer'in ailesi ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Osman Biçer, "Olay sabahı Büyükçekmece'ye gittik. Tarla gibi bir yerde indik, bir süre tartıştık. Yerde bıçak vardı, birden bıçağı vurdum ancak neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Maktulü öldürmek amacıyla oraya götürmedim. Orada bulduğum kürekle toprağı kazdım, maktulü oraya gömdüm." diye konuştu.

Olayın ardından eşinin kaybolduğuna dair başvuru yaptığını ve 2013'te de boşandığını anlatan Biçer, pişman olduğunu söyledi.

Maktul Güldane Biçer'in babası Ali Osman Yılmaz da sanığın kızını dövdüğünü, bu olaydan 10-15 gün sonra da kızının kaybolduğunu, sanığın yalan söylediğini belirterek, şikayetçi oldu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın eşini öldürmeden önce suça karar vererek, hazırlık yaptığını ve uyguladığını belirtti.

Sanık Biçer'in eşinin kendisini aldattığını veya kendisine kötü davrandığına dair savunmalarının inandırıcı olmadığı ifade edilen mütalaada, bu durumun herhangi bir delile dayanmadığı ve sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının söz konusu olamayacağı kaydedildi.

Mütalaada, sanık Osman Biçer hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına istendi.

Mahkeme, mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için sanık ve avukatına süre vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında konuşan maktulün babası Ali Osman Yılmaz, Türk adaletine güvendiğini ve sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Osman Biçer'in kendisini aldattığını düşündüğü eşi Güldane Biçer'i öldürme planı yaptığı, Büyükçekmece'de bir tarlaya giderek gömülecek yeri araştırdığı, 17 Eylül 2011'de de yanına yedek eşya ve mutfaktaki ekmek bıçağını alarak "iş bakma" bahanesiyle eşini de yanında götürdüğü anlatılıyor.

Sanığın, eşini burada bıçakla öldürdüğü, sonra akrabalarını arayarak ulaşamadığı eşinin kendisini terk ederek sevgilisiyle kaçtığını söylediği ifade edilen iddianamede, kayıp başvurusu yapan sanığın daha sonra kazma kürek alarak tekrar olay yerine gidip eşini gömdüğü kaydediliyor.

İddianamede, maktul Güldane Yılmaz'ın 10 yıl boyunca kayıp olarak arandığı ancak bulunamadığı, geçen süre zarfında hiçbir resmi işlem yapmadığının tespiti üzerine sanığın maktulü öldürmüş olduğu şüphesiyle soruşturma yapıldığı ifade edilerek, sanık Osman Biçer'in 2013'te maktulden boşandığı ve yeniden evlendiği aktarılıyor.

Sanık Osman Biçer'in gözaltına alındığında maktulü öldürdüğünü itiraf ederek gömdüğü yeri gösterdiği belirtilen iddianamede, sanık Osman Biçer'in "tasarlayarak ve canavarca hisle eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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