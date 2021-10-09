Sokakta yarı çıplak hırsız kovalayan vatandaş amacına ulaştı! O anlar saniye saniye kameralarda - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokakta yarı çıplak hırsız kovalayan vatandaş amacına ulaştı! O anlar saniye saniye kameralarda

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da yolda yarı çıplak şekilde koşan vatandaşı görenler kısa süreli şaşkınlığa uğradı. Ancak daha sonra vatandaşın hırsız kovaladığı anlaşıldı. Yarı çıplak vatandaş amacına da ulaştı, hırsızı kısa sürede yakaladı.

Esenyurt'ta yarı çıplak şekilde yolda koşan vatandaşı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Herkes ne olup bittiğini merak ederken, kısa sürede bu telaşın hırsız kaynaklı olduğu anlaşıldı. Azimli vatandaş, yarı çıplak kovaladığı hırsızı yakalamayı başardı.

ARACIN BAGAJINI TORNAVİDA İLE AÇTI

Perşembe sabah saatlerinde Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde Kar maskeli bir şüpheli, sokakta park halinde bulunan hafif ticari aracın bagajını tornavida ile açtı. Araçta bulunan tamir malzemelerini aldı. Bu sırada evinde uyuyan Emir Kurt Toprak, aracın alarm sesini duyup uyandı. Güvenlik kamerasından aracın başındaki hırsızı gören Toprak, yarı çıplak halde dışarı çıkıp hırsızı kovalamaya başladı. 200 metre ileride yakalanan hırsız, malzemeleri bırakıp kaçtı. Malzemeleri geri alan Toprak, yarı çıplak olduğu için geri dönmek zorunda kaldı. Yaşananlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"ALARM ÇALINCA HEMEN KOŞTUM"

Yaşananları anlatan Emir Kurt Toprak, "Ben sabah evdeydim. Kar maskeli birinin sokakta dolaştığını gördüm. Kamera olduğu için kar maskesi takmış. Amcamın arabası sokaktaydı. Elektrik tamirci kendisi, aracın içinde elektrikli matkap gibi pahalı malzemeler vardı. Arabayı tornavida ile 15 saniyede açıyor. Arabadaki ağır malzemelerin hepsini indiriyor. Kapıyı kapatıyor, o sırada alarm çalmaya başladı. Ben de kameraya baktım. Kar maskeli birini gördüm. Bende şortla çıktım. İleride yakaladım. Kadınların cama çıktığını görünce geri döndüm. Yarı çıplak halde çıktım" dedi.

Son dakika haberleri | Esenyurt'ta hırsızı yarı çıplak kovalayıp, yakaladı; o anlar kamerada

Son dakika haberleri | Esenyurt'ta hırsızı yarı çıplak kovalayıp, yakaladı; o anlar kamerada

Son dakika haberleri | Esenyurt'ta hırsızı yarı çıplak kovalayıp, yakaladı; o anlar kamerada

Sokakta yarı çıplak çıplak hırsız kovalayan vatandaş amacına ulaştı! O anlar saniye saniye kameralarda

Sokakta yarı çıplak hırsız kovalayan vatandaş amacına ulaştı! O anlar saniye saniye kameralarda
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ESENYURT'TA HIRSIZI YARI ÇIPLAK KOVALAYIP, YAKALADI; O ANLAR KAMERADA

ESENYURT'TA HIRSIZI YARI ÇIPLAK KOVALAYIP, YAKALADI; O ANLAR KAMERADA
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Necmettin Erbakan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Kubilay Aka Burak Sergen İdo Tatlıses Prens William
Spor Marcao Ersun Yanal Serdar Aziz Stefan Kuntz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sokakta yarı çıplak hırsız kovalayan vatandaş amacına ulaştı! O anlar saniye saniye kameralarda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 12:41:32. #1.17#