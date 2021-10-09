Sokakta yarı çıplak hırsız kovalayan vatandaş amacına ulaştı! O anlar saniye saniye kameralarda

Esenyurt'ta yarı çıplak şekilde yolda koşan vatandaşı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Herkes ne olup bittiğini merak ederken, kısa sürede bu telaşın hırsız kaynaklı olduğu anlaşıldı. Azimli vatandaş, yarı çıplak kovaladığı hırsızı yakalamayı başardı.

ARACIN BAGAJINI TORNAVİDA İLE AÇTI

Perşembe sabah saatlerinde Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde Kar maskeli bir şüpheli, sokakta park halinde bulunan hafif ticari aracın bagajını tornavida ile açtı. Araçta bulunan tamir malzemelerini aldı. Bu sırada evinde uyuyan Emir Kurt Toprak, aracın alarm sesini duyup uyandı. Güvenlik kamerasından aracın başındaki hırsızı gören Toprak, yarı çıplak halde dışarı çıkıp hırsızı kovalamaya başladı. 200 metre ileride yakalanan hırsız, malzemeleri bırakıp kaçtı. Malzemeleri geri alan Toprak, yarı çıplak olduğu için geri dönmek zorunda kaldı. Yaşananlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"ALARM ÇALINCA HEMEN KOŞTUM"

Yaşananları anlatan Emir Kurt Toprak, "Ben sabah evdeydim. Kar maskeli birinin sokakta dolaştığını gördüm. Kamera olduğu için kar maskesi takmış. Amcamın arabası sokaktaydı. Elektrik tamirci kendisi, aracın içinde elektrikli matkap gibi pahalı malzemeler vardı. Arabayı tornavida ile 15 saniyede açıyor. Arabadaki ağır malzemelerin hepsini indiriyor. Kapıyı kapatıyor, o sırada alarm çalmaya başladı. Ben de kameraya baktım. Kar maskeli birini gördüm. Bende şortla çıktım. İleride yakaladım. Kadınların cama çıktığını görünce geri döndüm. Yarı çıplak halde çıktım" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri