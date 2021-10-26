Son dakika haber | Kadın çalışanın başına silah dayayan müdürün ölüm tehdidi kayıtları dava dosyasına girdi

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta müşteri hizmetleri uzmanı olarak çalıştığı banka şubesinde, müdürü Turabi K.'nın (49) başına silah dayadığı Melis B. (33), olaydan sonra banka ile ilişiği kesilen Turabi K.'nin kendisini sürekli telefonla arayarak tehdit ettiğini öne sürüp, kayıtları mahkemeye sundu. Ayrıca mahkemede tanık olarak dinlenen başka bir banka çalışanı Turabi K.'nin kendisine de silah doğrulttuğunu söyledi.

Olay, 22 Temmuz'da özel bir banka şubesinin kasa dairesinde meydana geldi. Banka Müdürü Turabi K., güvenlik görevlisinin silahını alıp Melis B.'nin başına dayadı. Bankanın güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayın ardından Melis B., Turabi K.'den şikayetçi oldu. Olayın ortaya çıkmasının ardından banka, Turabi K.'nin işine son verdi.

Mahkeme heyeti, Melis B.'nin avukatı aracılığıyla dosyaya sunduğu ve Turabi K.'nin kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü ses kaydının çözülmesine karar verip, duruşmayı erteledi.