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Son dakika haber! Günyüzü sokaklarında kabak çekirdeği seli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber! Günyüzü sokaklarında kabak çekirdeği seli

Gelen son dakika haberlerine göre Günyüzü'nde hasadını yaptıkları kabak çekirdeklerini kurutmak için tarla veya evlerinin avlularında yer olmayan çiftçiler, mahsulü mahallelerinin sokaklarına seriyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Günyüzü'nde hasadını yaptıkları kabak çekirdeklerini kurutmak için tarla veya evlerinin avlularında yer olmayan çiftçiler, mahsulü mahallelerinin sokaklarına seriyor.

Son yıllarda diğer mahsullere göre daha karlı olan kuruyemişlik kabak çekirdeği, Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde de en çok ekilen ürünlerden biri. Hasat zamanı gelen kabaklar, çiftçiler tarafından toplanıyor, ardından makinalarla çekirdekleri çıkartılıyor. Çıkartılan çekirdeklerin 3 ila 5 gün gibi bir sürede ince bir şekilde serilerek güneşte kurutulması gerekiyor. Kayakent Mahallesi'nde imkanı olan çiftçiler çekirdeklerini tarlada kuruturken, evinde veya avlusunda yeterli yeri olmayan çiftçiler ise çözümü, çekirdeklerini ilçedeki sokaklara sermekte buluyor. Yolları çekirdeklerle kaplanan bölge sakinleri ise bu durumdan şikayetçi olmadıklarını ve günlük hayatlarında ilçedeki diğer yolları kullanabileceklerini belirtiyor.

"Sokak aralarında herkes birbirini idare ediyor"

Çiftçilik yapan Ali Osman Açıkalın, kabak çekirdeği yetiştirme süreçlerinden bahsetti. Tarlayı ilk olarak Ekim-Kasım aylarında sürerek Mayıs ayına kadar beklettiklerini anlatan Açıkalın, Mayıs'ın 10 veya 20'sine kadar ekim yaptıklarını belirtti. Sulama yapıldıktan sonra kabakların çıktığını ve çapalandığını aktaran çiftçi Açıkalın, "Çapadan sonra gübreyi atmanın ardından her 15 günde bir suluyoruz. Suladıktan sonra kabak yatmaya başlıyor, suyunu çoğaltıyoruz. Ağustos'un 20-25'ine kadar suluyoruz. Sonrasında suyu kesiyoruz, kabağın kendi halinde olmasını bekliyoruz. Olduktan sonra sıralıyoruz, makineyle çıkarttırıyoruz. Çıkarttıktan sonra imkanı olan tarlada, olmayan ise evinde veya sokak aralarında kurutuyor. Sokak aralarında herkes birbirini idare ediyor. Normalde 3 günde kuruyor. Çadıra çok kalın serersek 4 veya 5 günü bulabiliyor. Yağışlı havada kurutmamak lazım. Islandığında hem kurutmak çok uğraştırıyor hem de zarara uğranıyor. Bizim buralarda ofisi veya borsası yok her bölgeden gelen tüccarlar alıyor. Normalde sabit bir ücret belirliyorlar, fiyatlar normal. Bu sene kabak ekiminden memnunuz. Verimimiz güzel. Verimin iyi olması, şahsın tarlaya yaptığı müdahaleye bakıyor. Kabak alternatif olarak iyi bir ürün, hasadı basit, fazla eziyeti yok. Çiftçimize Allah bol kazançlar versin" diye konuştu.

"Başka yollardan da gidebiliriz"

Bölge sakinlerinden İsmail sezgin, çiftçilerin çekirdeklerini sokaklarda kurutmasından şikayetçi olmadıklarını belirterek, "Sonuçta tarımla uğraşıyoruz. Yollar kapalı olabilir. Başka yollardan da gidebiliriz, şikayetçi değiliz" dedi.

"Yeter ki çiftçimizin işi görülsün"

Başka bir bölge sakini Hüseyin Sarıkaya ise herkesin bahçe ve avlularının çekirdek kurutmaya müsait olmaması nedeniyle çiftçilerin bu şekilde ürünleri sokaklara sermesinden dolayı herhangi bir sorun yaşamadıklarını aktardı. Sarıkaya, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bölgemizin geçimini çiftçilikle sağlaması nedeniyle kabak çekirdeği hasadı dolayısıyla ister istemez sokaklarımız, caddelerimiz çiftçiler tarafından işgal ediliyor, ama bundan şikayetçi değiliz. Çünkü herkesin bahçesi ve avluları müsait değil. Bu kurulurken çok geniş bir yer kaplıyor, ince serilmesi gerekiyor. 3-5 gün gibi bir süre durması gerekiyor. Onun için caddelerimizin, sokaklarımızın kapatılmasından hiç şikayetimiz yok. Biz geçecek yer buluyoruz. Yeter ki çiftçimiz işini görsün ve işi görülsün." - ESKİŞEHİR

Son dakika haber! Günyüzü sokaklarında kabak çekirdeği seli

Son dakika haber! Günyüzü sokaklarında kabak çekirdeği seli

Son dakika haber! Günyüzü sokaklarında kabak çekirdeği seli

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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