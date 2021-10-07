Son dakika! Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; aileye hayatı zehir etti

SAKARYA (DHA) - ANTALYA'da iki kez evlenip boşanan, şu an nişanlı olan M.Ü. (47), yanında çalışan S.A.'ya (17) iddiaya göre cinsel istismarda bulundu. S.A.'nın kahvesine uyuşturucu hap atıp içiren, ailenin şikayeti üzerine 2 ay hapis yatan M.Ü., kızı annesinin yanından kaçırmaya çalışınca mahalleli tarafından linç edilmek istendi. M.Ü.'nün hala peşlerinde olduğunu söyleyen S.A. ve ailesi, hayatlarından endişe ediyor.

Olay, nisan ayında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. İki yıl önce Sakarya'dan ailesiyle birlikte Antalya'ya gelen S.A., ailesine katkı sağlamak amacıyla M.Ü.'nün sahibi olduğu spotçuda çalışmaya başladı. 15 gün çalıştığı iş yerinde cinsel istismara uğrayıp, içeceğine haber siz uyuşturucu konulduğu belirlenen S.A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan M.Ü., 9 Mayıs'ta tutuklandı.

S.A.'nın kaldığı apartmanın yöneticisi, aynı zamanda yan komşusu S.G.S. ise 45-50 yaşındaki adamın komşu kızına sarkıntılık yapıp, tacizde bulunduğunu söyleyerek, "Ben bu kişiyi apartmandan kovup, dövmeye çalıştım. 'Sen kimsin? Seni burada dövdürürüm' diyerek beni de tehdit etti. Ben de 'Gücün yetiyorsa dövdür' dedim. Onu aşağıya doğru itekledim. Kıza, ortalığı yumuşatmak için hediyeler getiriyor. Arabanın içerisinde oturup sürekli burayı takip ediyor. Aile ondan çok korkuyor. Çocuklarını 15 gün boyunca okula gönderemediler. Ben tanığım. Benim adımı güvenlik güçlerine verdiler. İfadeye çağrıldığım zaman gideceğim. Benim de çocuklarım var. Onlara da zarar verir diye endişe ediyorum" dedi.