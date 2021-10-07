Son Dakika: Aleyna Ağgül'ün intihar notunda 'Ölümümden sorumlu' dediği Gökhan Argın tutuklandı - Haberler
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Son Dakika: Aleyna Ağgül'ün intihar notunda "Ölümümden sorumlu" dediği Gökhan Argın tutuklandı

Haberler.com - Haberler | Güncel

Son dakika: Iğdır'da erkek arkadaşının babası tarafından tecavüze uğradıktan sonra "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" notu bırakıp intihar eden 18 yaşındaki Aleyna Ağgül, olayında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce gözaltına alınan ancak serbest bırakılan Gökhan Argın, tekrar gözaltına alındı. Argın, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30 Eylül sabahı Iğdır'ın 14 Kasım Mahallesi'nde Aleyna Ağgül ailesiyle yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğundan atlamıştı. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aleyna'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Polis yaptığı araştırmada, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bulmuştu. Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan Argın ve oğlu gözaltına alınmıştı.

SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden oğul G.A, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Baba Gökhan Argın ise 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılmıştı. Gökhan Argın, adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etmişti.

Son Dakika: Aleyna Ağgül'ün intihar notunda 'Ölümümden sorumlu' dediği Gökhan Argın tutuklandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sabah'ın haberine göre; 18 yaşındaki Aleyna Ağğül'ün ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar ve Asayiş Şube Müdürlüğünün ortak yürüttüğü çalışmalarda incelenen dijital kayıtlar, yazışmalar, mesajlaşmalar ve ek tanık beyanları üzerine Argın gözaltına alındı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Argın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika: Aleyna Ağgül'ün intihar notunda 'Ölümümden sorumlu' dediği Gökhan Argın tutuklandı

Son Dakika: Aleyna Ağgül'ün intihar notunda 'Ölümümden sorumlu' dediği Gökhan Argın tutuklandı

Son Dakika: Aleyna Ağgül'ün intihar notunda 'Ölümümden sorumlu' dediği Gökhan Argın tutuklandı

Son Dakika: Aleyna Ağgül'ün intihar notunda
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Haber: Son Dakika: Aleyna Ağgül'ün intihar notunda 'Ölümümden sorumlu' dediği Gökhan Argın tutuklandı - Haberler
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