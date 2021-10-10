Serik Belediyespor: 2-0

STAT: Atatürk Şehir

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Sedat Etik, Sinan Ertinğü

SARI KARTLAR: İsmet Kavuştu,, Furkan İnce, Hamza Küçükköylü, Oktay Aydın (Van Spor Futbol Kulübü) - Burak Sürmeli (Serik Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü, ligin 7'nci haftasında sahasında Serik Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 48'inci dakiakda penaltıdan Hamza Küçükköylü ve 90+1'indi dakikada Güney Tutcuoğlu kaydetti.