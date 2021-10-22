Şentop: "Çoğu kişi gibi ben de kitap görüntüsü ve kokusuyla birlikte olmayı tercih ediyorum" - Haberler
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Şentop: "Çoğu kişi gibi ben de kitap görüntüsü ve kokusuyla birlikte olmayı tercih ediyorum"

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Ankara Kitap Fuarı TBMM Başkanı Şentop'un kürsüye çıkışı TBMM Başkanı Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Kitap Fuarı'nın açılış töreninde konuştu.

ANKARA (AA) - Ankara Kitap Fuarı

TBMM Başkanı Şentop'un kürsüye çıkışı

TBMM Başkanı Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Kitap Fuarı'nın açılış töreninde konuştu. (1)

Şentop: Çoğu kişi gibi ben de kitap görüntüsü ve kokusuyla birlikte olmayı tercih ediyorum

Şentop: Çoğu kişi gibi ben de kitap görüntüsü ve kokusuyla birlikte olmayı tercih ediyorum

Şentop: Çoğu kişi gibi ben de kitap görüntüsü ve kokusuyla birlikte olmayı tercih ediyorum

Şentop:
AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri
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