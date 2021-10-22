Şentop: "Çoğu kişi gibi ben de kitap görüntüsü ve kokusuyla birlikte olmayı tercih ediyorum"
AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel
Ankara Kitap Fuarı TBMM Başkanı Şentop'un kürsüye çıkışı TBMM Başkanı Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Kitap Fuarı'nın açılış töreninde konuştu.
ANKARA (AA) - Ankara Kitap Fuarı
TBMM Başkanı Şentop'un kürsüye çıkışı
TBMM Başkanı Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Kitap Fuarı'nın açılış töreninde konuştu. (1)