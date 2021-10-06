Safer ayı son çarşamba günü ve gecesi namazı! 6 Ekim 2021 Safer ayı son çarşamba günü bugün mü, ne zaman? Son çarşamba gecesi ne zamandı?

6 Ekim 2021 Safer ayının son Çarşamba günüdür. Dün gece yani 5 Ekim'i 6 Ekim'e bağlayan gece ise Safer'in son Çarşamba günüydü. Dün gece namazını kaçıranlar bugün akşam namazına kadar Safer'in son çarşamba günü namazını eda edebilirler. Peki, Safer ayının son çarşamba günü namazı nasıl kılınır? Safer ayı son çarşamba günü namaz tarifi! Safer ayı son Çarşamba okunacaklar nelerdir?

2021 SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GECESİ NE ZAMAN?

Bu yıl Safer ayının son çarşamba gecesi 5 Ekim Salı'yı 6 Ekim Çarşamba'ya bağlayan gece idrak edildi. Yani Safer ayının son çarşamba gecesi dün gece idi. Bugün ise Safer ayının son çarşamba günüdür. Dinimizde geceler önce geldiği için Saferin son çarşambası dün gece olmuştu. Saferin son çarşambası bugün yani 6 Ekim sabah namazı vaktiyle sonlanmış oldu.

2021 SAFER AYI SON ÇARŞAMBA GÜNÜ NE ZAMAN?

Saferin son çarşamba günü bugündür. Yani 6 Ekim Sabah namazından 6 Ekim akşam namazına kadar olan süre Safer ayının son çarşamba günü olarak geçiyor. Alimler bugün için kazalardan ve belalardan korunmak için bir namaz tarifi paylaşmıştır. Şimdi sizlere namazın tarifini anlatalım.

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GÜNÜ KILINACAK NAMAZ VE TARİFİ

<<<Bu namaz 6 Ekim Çarşamba 2021 günü akşam namazına kadar kılınabilir>>>

Safer Ayının Son Çarşamba Günü Şerlerden Kurtulmak ve Bütün Belalardan Muhafaza Olmak İçin Kılınacak Namaz. Mutlaka Kılmaya Çalışalım ve Sevdiklerimize Duyuralım!

İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sirruhû)nun babasının ve evvelce kendisinin de mensûbu bulunduğu Çeştiyye Tarîkatı meşâyihından Şeyh-i Kâmil Ferîdüddîn Genc-i Şeker Hazretleri'nin, tarîkatın müessisi ve evliyânın reîsi Hâce Mu'înüddîn-i Çeştî (Kuddise Sirruhû)nun evrâdından nakline göre; her sene üç yüz yirmi bin belâ gökten yere nâzil olur, bunların hepsi de safer ayının son çarşambasında vâki olur. Bu yüzden o gün senenin günlerinin en çetin geçen günü olur.

O gün her kim dört rekât namaz kılar da her bir rekâtında Fâtiha'dan sonra 17 kere Kevser Sûresi, 5 kere İhlâs Süresi ve birer kere Felak-Nâs Sûrelerini okur, namaz bittikten sonra da 7 kere istiğfâr edip ellerini kaldırarak aşağıda zikredilen duâyı okursa Allâh-u Te'âlâ keremiyle onu o gün yağan bütün belâlardan muhâfaza eder ve o günden îtibâren bir dahaki senenin tamâmına kadar çevresinde hiçbir belâ dolaşmaz.

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatîrid- dîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh:50-52; İbrâhîm el-Ensârî, Rave'z-zam'ân fî fezâili'l-eşhuri ve'l-eyyâm, sh:4; Muhammed Ebu'l- Yüsr 'Âbidîn, Tenbîhu"l-kulûbi'n-nâ'îme 'ale'l-evrâdi'd-dâime, sh:71-72; Mahmud Sâmî, el-Ed'iye ve'l-ezkâr, sh:123-127)

SON ÇARŞAMBA GÜNÜ NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK ÂYET-İ KERÎMELER VE DUÂLAR

(el-En'âm Sûresi:54'den, er-Ra'd Sûresi:24, en-Nahl Sûresi:32'den, Meryem Sûresi:15, 33, 47'den, Tâhâ Sûresi:47'den, en-Neml Sûresi:59'dan, el-Kasas Sûresi:55'den, Yâsîn Sûresi:58, es-Sâffât Sûresi:79, 109, 120, 130, 181, ez-Zümer Sûre si:73'den, el-Kadr Sûresi:5)

Peşine "Safer Ayının Her Günü Okunacak Duâ" okunur;

BU DUÂNIN AKABİNDE 11 DEFÂ OKUNACAK SALÂT-I MÜNCİYE OKUNUR Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

"Ey Allâh! Efendimiz Muhammed'e (ve Ehl-i Beyti'ne) öyle bir salât et ki; onun se bebiyle bizi bütün korkulardan ve âfetlerden kurtarasın, onun sebebiyle bütün ihtiyaçla rımızı göresin, onun sâyesinde bizi bütün günahlardan temizleyesin, onun vesîlesiyle bizi derecelerin en yücesine yükseltesin, yine onun sâyesinde bizi hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştırasın. Muhakkak Sen her şeye Kâdir'sin." (Mahmûd Sâmî, el-Ed'iye ve'l-ezkâr, sh:123-127)

Allah kabül eylesin...

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

<<<Bu namaz 5 Ekim Salı 2021 akşam namazından 6 Ekim Çarşamba 2021 sabah namazına kadar kılınabilir>>>

Safer ayının son çarşambasının gecesi veya gündüzü 2 rekat namaz kılınıp 1. ve 2. rekatta Fatiha suresinden sonra 11 kere İhlas Suresi okunur. Namazdan sonra 7 kere istiğfar edilip el kaldırılarak 11 kere Salat-ı Münciye okunur. Sonlarında ise "İnneke ale külli şeyin gadîr" zikri okunur.

Bundan sonra ise "Beni ve efrad-ı ailemi ve bilcümle müminleri yer ve gök afatlarından ve cemi belalardan muhafaza buyur ya Rabbi!" diye dua edilir.

Kaynak : (Mahmud Sami, el-Ed'iye vel-ezkar)

NAMAZDA HANGİ SURELER OKUNUR?

1. Rekatta : 1 FATİHA SURESİ + 11 İHLAS SURESİ

2. Rekatta : 1 FATİHA SURESİ + 11 İHLAS SURESİ

SAFER AYI SON ÇARŞAMBA GÜNÜ VE GECESİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Saferin son çarşamba günü namazı bugün yani 6 Ekim 2021 Çarşamba günü akşam namazına kadar kılınabilir. Saferin son çarşamba gece namazı ise dün kılınabilirdi. Haliyle onun vakti geçmiş oldu. Allah şimdiden kılacağınız namazları kabul eylesin. Amin. Dua ile selametle... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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