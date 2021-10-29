Rusların bisikletle Muğla- Antalya turu

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - RUSYA'dan Türkiye'ye tatile gelen 5 arkadaş, Muğla'nın Fethiye ilçesinden bisikletle yola çıkıp Antalya'nın Demre ilçesine ulaştı. Günde ortalama 60 kilometre yol gittiklerini belirten Anton Starshov, "Şu ana kadar Pınara, Patara, Xanthos, Myra, Andriake antik kentlerini, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni, Fethiye'yi, Kaş'ı ve Kalkan'ı gezdik" dedi.

Farklı mesleklerden 5 Rus arkadaş, 23 Ekim'de uçakla Moskova'dan Antalya'ya geldi. Bisikletle yolculuk yaparak, tarihi ve doğal güzellikleri gezmek için ilk kez Türkiye'ye gelen Anastasia Motrenko (29), Anton Starshov (37), Alexsandr Zatox (42), Natalia Starshova (37) ve Yulia Utupina (22) otobüs ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde gitti. Fethiye'den 24 Ekim'de bisiklet sürerek yola çıkan grup, 4 günde Antalya'nın Demre ilçesine ulaştı. Geceyi Demre'de geçiren grup, daha sonra Antalya'ya hareket etti. Grup, 31 Ekim günü bisiklet turunu Antalya'da bitirerek aynı gün uçakla Moskova'ya gidecek.

Türkiye'nin bisikletle yolculuk için güvenli bir ülke olduğunu ifade eden Starshov, Akdeniz kıyılarının tarihi ve doğal güzelliklerini çok beğendiklerini söyledi. Denize girip, bisikletle yolculuk yapmaya devam etmenin keyfini yaşadıklarını aktaran Starshov, "Türk insanı, çok cana yakın. Birçok köyden geçerken çay, meyve ikram ettiler. Herhalde gelecek yıl daha büyük bir grup, daha uzun bir sürede bu turu yapacağız. Dostlarımıza Türkiye'yi tavsiye edeceğiz" dedi.