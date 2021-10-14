Rektör Kutluhan 'Cam Bienali'nin Açılışına Katıldı - Haberler
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Rektör Kutluhan 'Cam Bienali'nin Açılışına Katıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Rektör Kutluhan 'Cam Bienali'nin Açılışına Katıldı

Türkiye'nin ilk ve tek cam bienali olan ve Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Uluslararası Denizli Cam Bienali'nin açılışı Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

DENİZLİ (Habermetre) - Türkiye'nin ilk ve tek cam bienali olan ve Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Uluslararası Denizli Cam Bienali'nin açılışı Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Her yaştan sanatseveri, cam sanatçıları ve eserleri ile buluşturacak bienalin açılışına Eski Ekonomi Başkanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve davetliler katıldı.

Rektör Kutluhan: "Cam işleme ile ilgili bir meslek yüksekokulu veya bir bölüm açma fikri bu bienal ile gündemimize girmiştir"

Açılışta konuşma yapan PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan oyun teması ile düzenlenen Denizli Cam Bienali'nin şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını dilerken, cam sanatının da gelişmesi ile birlikte, içinde bulunduğumuz yüzyılın en popüler yapı ve dekorasyon malzemesi olduğunu ifade etti. Rektör Prof. Dr. Kutluhan sözlerine şöyle devam etti: " Bu etkinlikle camın usta ellerle nasıl bir sanata dönüştürüldüğünü görüyoruz. Bunu bize, şehrimize yaşatan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a ve düzenleme kuruluna teşekkür ederim. Bin ve bin 500 santigrat derecedeki camı şekle sokmak oldukça zordur ve cam ustaları bunu başarmaktadır. Kendilerini tebrik ediyorum. Biz üniversite olarak şehirle bütünleşmeyi şehirle beraber üretmeyi, hedefliyoruz. Birçok alanda bu bütünleşme oluştu ve oluşuyor. Ancak cam alanında bunu söyleyemiyorum. Bu vesile ile cam işleme ile ilgili bir meslek yüksekokulu veya bir bölüm açma fikri bu bienal ile gündemimize girmiştir. Vesile olanlara teşekkür ederim. "

Açılışın ardından protokol üyeleri ve davetliler, camdan yapılmış eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

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