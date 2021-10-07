Rektör Aksoy: 'Biz istiyoruz ki Türk dünyası aynı anda gelişsin, güçlensin ve ayağa kalksın' - Haberler
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Rektör Aksoy: "Biz istiyoruz ki Türk dünyası aynı anda gelişsin, güçlensin ve ayağa kalksın"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Rektör Aksoy:

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Bahadır B. Nazarov, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Bahadır B. Nazarov, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy yaptığı konuşmada, "Orta Asya'ya, daha doğrusu Orta Türkistan'a gittiğimizde kendimizi vatanımızda gibi hissediyoruz. Türk coğrafyasındaki kardeşlerimizle 3 yıl yaşadım. Kısmet olursa Kasım ayında Özbekistan'a gideceğiz. İnşallah, Özbekistan Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi ile anlaşma yapacağız. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümümüzle yakından bağlantıları var. Bizimle anlaşma yapmak istiyorlar. Ziraat Fakültemiz de güçlü bir fakülte. YÖK bize yönlendirdi ve kendileriyle bağlantı kurma imkanımız oldu. Biz istiyoruz ki Türk dünyası aynı anda gelişsin, güçlensin ve ayağa kalksın. Kimseye muhtaç olmasın. Bu da ancak birliktelikle ve bilgi paylaşımıyla mümkündür. Üniversiteler olarak bilgi paylaşımıyla o değişimi hızlı şekilde yakalayacağımızı umut ediyoruz" diye konuştu.

Nazarov, yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye'de yaşadığını, Konya'yı da oldukça sevdiğini ifade ederek "Türkiye'de kendi vatanımız gibi yaşamaktayız. Müslüman bir ülke ve iki ülke olarak aynı kökene sahibiz. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Kültürümüz de aynı. Anlaşmalarımız o yüzden daha hızlı gelişiyor" dedi.

SÜ Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (SÜYOS) Koordinatörü Doç. Dr. Abdulkadir Gölcü de yabancı uyruklu öğrencileri Selçuk Üniversitesine kazandırabilme adına kardeş coğrafyalarda sınavlar gerçekleştirdiklerini, Özbekistan'ın da bu ülkeler arasında yer aldığını anlattı.

Ziyaretin ardından Nazarov ve Doç. Dr. Gölcü, senato salonunda Selçuk Üniversitesinde öğrenim gören Özbekistanlı öğrencilerle bir araya geldi. - KONYA

Rektör Aksoy: Biz istiyoruz ki Türk dünyası aynı anda gelişsin, güçlensin ve ayağa kalksın

Rektör Aksoy: Biz istiyoruz ki Türk dünyası aynı anda gelişsin, güçlensin ve ayağa kalksın

Rektör Aksoy: Biz istiyoruz ki Türk dünyası aynı anda gelişsin, güçlensin ve ayağa kalksın

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Haber: Rektör Aksoy: 'Biz istiyoruz ki Türk dünyası aynı anda gelişsin, güçlensin ve ayağa kalksın' - Haberler
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