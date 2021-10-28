Prof. Dr. Tükek: Grip vakaları yeniden başladı, acillere başvurular iki kat arttı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, bu yıl kısıtlamaların bitmesi ve aşılamanın verdiği rahatlıkla maske ve mesafe kurallarına daha az dikkat edilmesi nedeniyle kışın daha zor geçebileceği konusunda uyardı. Prof. Dr. Tükek, Kovid salgınında durumun hemen hemen geçen senekiyle aynı düzeyde ilerlediğini söyleyerek, bu yıl farklı olarak hastaneye yatışlarda büyük bir artış olmadığını, bunu da aşının sağladığını belirtti. Ancak başka büyük bir tehlikeye işaret ederek, "Vaka sayıları halen istediğimiz düzeyde azalmadı. Kasım ayından sonra büyük bir dalgayla, geçen seneyi geçirmiştik. Bu sene aşılanmayla birlikte yatan hasta sayısında o kadar büyük bir artış olmadı. Ama vaka sayılarında azalma olmaması, önümüzde yoğun kış şartlarının olması, kısıtlamaların tamamen kalkması ve okulların açılmasını da hesaba katarsak, aslında kasım ayından sonrası hakikaten bizi endişeye sevk ediyor" dedi.

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