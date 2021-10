PROF. DR. ORHAN OĞUZ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİ Milli Eğitim Bakanı ve Marmara Üniversitesi'nin kurucu rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz (97), yine kurucusu olduğu Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Prof. Dr. Oğuz'ın kızı Sedefhan Oğuz, mezarlıkta kendisine teslim edilen Türk bayrağına bağrına basarak gözyaşı dökerken, babasının mezarını çiçeklerle donattı.

Eski Milli Eğitim Bakanı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz, bir süredir yaşlılığa bağlı tedavi görürken, geçen salı günü hayatını kaybetti. Prof. Dr. Oğuz için dün kurucusu olduğu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Bugün ise Eskişehir'e getirilen Prof. Dr. Oğuz için yine kurucusu olduğu Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Törene Prof. Dr. Oğuz'un kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, damadı Bora Gemicioğlu, torunları Zeynephan Gemicioğlu ile Aslıhan Oğuz, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, eski Başbakan yardımcılarından Beşir Atalay'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ile öğrenciler katıldı.

Polis tören mangası tarafından taşınan Prof. Dr. Oğuz'un Türk bayrağına sarılı cenazesi AKM salonuna getirildi. Sedefhan Oğuz, babasının tabutuna karanfil bırakırken gözyaşlarına hakim olamadı. Babası Prof. Dr. Oğuz'un ömrünü eğitime ve üniversitelere adadığını ifade eden Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, 'Türk eğitimine ömrünü adamış, bütün çalışma hayatı boyunca sadece Anadolu Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi değil Türkiye'deki pek çok üniversitenin kuruluşuna öncülük etmiş, katkı sağlamış, hizmet etmiş ve gönülden hizmet etti. Oralara ömrünü vermiş. O zamanlar makam araçları yoktu, kendi kullandığı arabayla gidip gelirdi. Ben çocukluğumdan hatırlarım, hep babamı beklerdik. Hep üniversite ve okulların işleri hep öncelikli gelirdi. Sadece öğrencilerine, okullara değil. Elinin yettiği, yardımı dokunabilecek herkese yardım ederdi. Bu kadar iyilik yaptığı için, herkese dokunduğu için umarım ki mekanı cennettir. Biz böyle bir babanın kızı ve torunları olduğumuz için kendimizi çok şanlı addediyoruz. Babamı son anına kadar, elini tutarak son nefesini verdi. İyi bir Müslümandı, hacıydı. Ama hiçbir zaman hacı olduğunu dile getirmedi. Annemle ikisi dini vecibelerini yerine getirmiş. Dini bütün insanlardı. Ama göstermekten hoşlanmazlardı. Onun için eminim ki orada buluştular' şeklinde konuştu.

'HER MEZUN ÖĞRENCİ İÇİN ONA MİNNETLERİMİZİ İLETİYORUZ'

Anadolu Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal da Prof. Dr. Orhan Oğuz'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, 'Hocamızı kaybettik, bunun derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir sistemi, bir üniversiteyi kurmak son derece zor ve bir o kadarda önemli. Orhan hocamız öyle güzel temeller atmış ki bugün Anadolu Üniversitesi dimdik ayakta. Edirne'den Kars'a, New York'tan Dubai'ye her yerde mezunlarımız var. Bu sistemde eğitim almış, her mezun verdiğimizde kendisine şükranlarımızı, minnettarlığımızı iletiyoruz. Onu rahmetle anıyoruz' dedi.

'ONA ÖĞRENCİLERİNİN DUASI YETER'

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise 19 yaşında gazetecilik dönemde Prof. Dr. Orhan Oğuz ile tanıştıkları ve birlikte çalıştıkları zamanları anlattı. Büyükerşen, 'Hocamızı anlatacak o kadar çok anım var. Bir tarihtir adeta hoca. Bugün onu doğduğu, büyüdüğü, hizmet vermek için çok zahmetler çektiği Eskişehir topraklarının koynuna hep beraber bırakacağız. Ebedi uykusuna orada uyuyacak ve bütün yetiştirdiği öğrenciler, akademisyenler ziyaret edip çiçeklerini belki değiştirecek, bakımlarını yapacak. Allah rahmet eylesin. Yattığı yer cennet olsun. Diplomalarının altında imzası olan öğrencilerin duaları ona fazlasıyla yeter' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Eskişehir müftüsü Bekir Gerek tarafından dua edilirken, Prof. Dr. Orhan Oğuz'un Türk bayrağına sarılı cenazesi polis tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı ve Odunpazarı Belediyesi Mezarlığı'na getirildi. Burada tabutun üzerinden alınan Türk bayrağı kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz'a teslim edildi. Kızı Oğuz, babasının mezarı başında Türk bayrağını bağrına basarak gözyaşı döktü.

ÇİÇEKLERLE DONATILDI

Edilen duaların ardından Prof. Dr. Orhan Oğuz, gözyaşlarıyla toprağa verilirken, mezarı çiçeklerle donatıldı. Prof. Dr. Orhan Oğuz'un kızı Sedefhan Oğuz, mezara karanfil bıraktı.

PROF. DR. ORHAN OĞUZ KİMDİR?

Eskişehir'de, 1924'te dünyaya gelen Orhan Oğuz, ilk, orta ve lise eğitimini burada bitirdi. Yükseköğrenimini İstanbul'da Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'nda tamamlayan Oğuz, daha sonra Fransa'ya gitti. Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde hukuk doktorası yapan Oğuz, 1950 yılında yurda döndü. Meslek yaşamına İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'nda iktisat ve maliye dersleri vererek başlayan Oğuz, 1951-1955 yılları arasında Afganistan'ın Kabil Üniversitesi'nde 4 yıl öğretim üyeliği yaptı. Oğuz, akademik kariyerini sürdürdüğü İzmir'den Eskişehir'e gelerek 1958'de Anadolu Üniversitesi'nin temelini oluşturan Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi'ni kurdu. 11 yıl burada görev yapan Oğuz, 1969 yılında Akademi Başkanlığı'ndan ayrıldı. 1969 yılında Eskişehir Milletvekili olarak TBMM'ye giren Oğuz, Süleyman Demirel kabinesinde Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Prof. Dr. Oğuz bakanlık görevini 12 Mart 1971'e kadar sürdürdü. Bundan sonraki hizmetlerine parlamentoda 1977 yılına kadar devam eden Oğuz, 1978'de İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanlığı'na seçildi. 1982 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Marmara Üniversitesi'ne, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi de Anadolu Üniversitesi'ne dönüştü. Marmara Üniversitesi'nin kurulma görevi, kurucu rektör olarak Prof. Dr. Orhan Oğuz'a verildi. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden emekli olan Oğuz, 1996-1997 yıllarında RTÜK Başkanlığı yaptı.

Prof. Dr. Orhan Oğuz, merhume Güler Oğuz ile evli, iki çocuk, iki torun ve bir torun çocuğu sahibiydi.