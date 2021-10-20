PROF. DR. ORHAN OĞUZ İÇİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

KIZI PROF. DR. OĞUZ: 98 SENE GÜZEL BİR ÖMÜR YAŞADI, İYİ ANILAR BIRAKTI

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: KENDİME ÖRNEK ALDIĞIM HOCALARIMDAN BİRİ OLDU

"Orhan Hocamız hepimizin hocasıdır" diyerek sözlerine başlayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bugün büyüğümüzü, Orhan Oğuz hocamızı ahret yolculuğuna uğurluyoruz, gerçekten üzgünüz. İnsan bu dünyada yaptıklarıyla hatırlanırmış, Orhan Oğuz hocamızı hatırlayacağımız çok yaptığı amelleri ve eserleri var. Gerek Türk orta öğretim hayatına gerek Türk yüksek öğretim hayatına sadece bilim adamlığıyla değil aynı zamanda kuruculuğu ile büyük hizmetler vermiş bir büyüğümüz. Gerek Eskişehir gerek İstanbul'da akademilerin kuruluşunda oynadığı rollerle bu toplumun gönlünde bir taht kurmuştur. Ben ilk asistan olduğumda değerli hocamız rektörlük görevini icra ediyordu. Asistanlığım, hocalığım ve idareciliğim esnasında kendime örnek aldığım hocalarımdan biri Orhan Oğuz oldu. Orhan hocamız herkesi kuşatan, güler yüz gösteren, alçakgönüllülükten asla vazgeçmeyen sürekli müspet düşünen ve sürekli üreten bir insan oldu. Vefatından önce de telefonda bir görüşmemiz oldu. Kendisiyle düşüncelerimizi paylaşmış ve üniversitemize yaptığı katkıları her yerde anmıştım" ifadelerini kullandı.

"ONA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ, MİNNETTARIZ"

Prof. Dr. Orhan Oğuz'a çok şey borçlu olduklarını anlatan Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ise "Değerli hocamız Orhan Oğuz'u kaybetmenin anlamı bizler için çok farklı. Şu an içinde bulunduğumuz üniversitemizin kurucu rektörüdür. Ona çok şey borçluyuz, minnettarız, hep hatırlayacağız. Sevgili rektörüm, değerli hocam, ben ve seni tanıyanlar bir asırlık ömrünü bu ülke için, eğitimi için büyük emek sarf eden, vatanını seven bir bilim adamı olarak hatırlayacak" dedi.

Törenin ardından Prof. Dr. Oğuz'un cenazesi, ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne götürüldü. Prof. Dr. Oğuz, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Mezarlığı'na defnedilecek.