Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanmış olan iş birliği protokolü çerçevesinde, ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı "Spor Araştırmaları" özel çağrısı açıldı. Konuyla ilgili düzenlenen çevrim içi bilgilendirme toplantısına katılan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın araştırma projelerinin desteklenmesinde köklü bir deneyime sahip olduğunu; ancak spor alanında verilen desteğin TÜBİTAK için de yeni bir tecrübe olduğunu söyledi.

Spor alanında destek verilmesine yönelik uzun zamandır bir talep olduğunu belirten Mandal, "Spor da bir bilim alanı olmasına rağmen bu alanda elimizde sınırlı projeler var. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bu talebin gelmiş olması kıymetli. " dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanmış olan iş birliği protokolünü hatırlatan Prof. Dr. Mandal, "İki güzide bakanlığımız bir araya gelerek bu konuda yapılması gerekenlere dair iş birliği yaptı. TÜBİTAK ara yüz olarak bu desteğin sizlere ulaştırılmasına katkı verecek. " açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Mandal, "Spor Bilimleri alanında spor ve sağlık, sporcu psikolojisi, tesisleşme gibi konular öne çıkıyor olsa da çerçeve geniş. Bu alanlarda ülkemizin her kurumunun çok değerli çalışmaları var. Biz de Spor Bilimleri alanında Türkiye'nin var olan gücünü daha da kıymetlendirip bilgi üretecek insan kaynağının oluşturulması ve Türkiye'nin uluslararası arenadaki görünürlüğünün arttırılması amacıyla yola çıktık. " ifadelerini kullandı.

"Çağrıya olan ilgi bize heyecan, cesaret ve sorumluluk veriyor"

Çağrının 12 Kasım'da sona ereceğini hatırlatan Mandal, "Bugün için 92 proje başvuru aşamasında. Bu sayı, alana yönelik ilgiyi gösteriyor. Bu bize heyecan, cesaret ve sorumluk veriyor. " dedi. Prof. Dr. Mandal söz konusu desteğin 24 ay süreyle verileceğini de vurguladı.

Mandal konuşması sırasında Girişimcilik Destek Programı (BiGG) Spor Ödülleri ile ilgili bilgilendirme yaptı: "TÜBİTAK, 1512 Girişimcilik Destek Programına (BiGG) 2021'den itibaren lisans, ön lisans öğrencileri ve mezunlar başvurabiliyor. Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürerek 200. 000 TL sermaye desteği ile şirketleşmelerine olanak sağlıyoruz. Sonrasında da BİGG Spor Ödüllerine başvuru yapılabiliyor. Orada projelerin sonuçlarının daha geniş bir kitleye açılması amaçlanıyor ve başarılı projelerin ödüllendirilmesi sağlanıyor. Yarışmaya başvurular 31 Ekim'e kadar devam ediyor. "

Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK'ın yeni dönemdeki programlarına ilişkin de bilgi paylaştı: "Yakın zamanda insan kaynağı geliştirme odaklı yeni programlar başlatacağız. Spor bilim ve teknolojisine yönelik farkındalığın arttırılmasına için faaliyetler de düzenlenecek. Yayınların desteklenmesi ve kıymetlendirilmesi de amaçlarımız arasında bulunuyor. "

Toplantıya katılanların 850 kişiyi geçtiğini de hatırlatan Mandal, ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti; "Hem bakanlıklarımız olarak hem de TÜBİTAK olarak bu yöndeki yetkinliği değerlendirmeye ve kıymetlendirmeye çalışacağız. " mesajı verdi.

Öztürk: "Akademinin ve sporun pek çok paydaşıyla fikir alışverişi yaparak çağrımızı şekillendirdik"

Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma Koordinasyon Genel Müdürü Dr. Mehmet Ata Öztürk, "Akademinin ve sporun pek çok paydaşıyla fikir alışverişi yaparak çağrımızı şekillendirdik. " dedi. Çağrının ilk olduğunu vurgulayan Öztürk, "1001 çağrımızın neticelerinden faydalanarak ilerleyen dönemlerde daha dar kapsamlı ve odaklı çağrılara da çıkabiliriz. " ifadelerini kullandı.

Öztürk, "Söz konusu çağrı üniversiteler ile yaptığımız iş birliğini daha üst seviyelere taşımak için attığımız adımlardan biri. " değerlendirmesinde bulundu.

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