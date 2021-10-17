PROF. DR. KURUGÖL: 3'ÜNCÜ DOZ BİONTECH UYGULANMASI İÇİN ERKEN

COVID-19'la mücadelede 2'nci doz aşılama oranları yükseltilmeye çalışılırken, gündeme gelen BioNTech aşısının 3'üncü doz zamanını değerlendiren Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Şu an için Türkiye'de risk taşımayan kişiler için 2 doz BioNTech yaptıranlara 3'üncü doz BioNTech uygulanması için erken" dedi.

Covid-19'la mücadele sürerken, son günlerde 2 doz BioNTech aşısı olanlara 3'üncü doz yapılıp yapılmayacağı konusu gündeme geldi. BioNTech aşısının 3'üncü doz zamanını değerlendiren Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "2 doz Sinovac olanlar 3'üncü doz da BioNTech yaptırdı. Delta varyantından dolayı bu gerekiyordu ve yapılması çok doğru oldu. Ancak, 2 doz BioNTech aşısı olanlarda, delta dahil olmak üzere yüksek oranda koruyuculuk 6 ay sonra bile devam ediyor. Türkiye'de, 2 doz BioNTech yaptıran risk taşımayan sağlıklı kişilere 3'üncü doz BioNTech uygulanması için erken. Bu konunun iyice irdelenerek karar verilmesi lazım. Şu an için, Yoğun Bakım Derneği'nin verilerinin de gösterdiği gibi sağlıklı, risk taşımayan kişilere 3'üncü dozun gerekli olmadığı görülüyor. Bugün dünyadaki ve Türkiye'deki veriler gösteriyor ki 2 doz BioNTech yapılmış kişilerin ağır hastalık riski, yok denecek kadar azdır. Yoğun Bakım Derneği'nin yaptığı çalışmanın sonuçları bunu gösteriyor. Yoğun bakımdaki hastaların binde 5'inden azı 2 doz BioNTech olanlar. Yani, 2 doz BioNTech olmuş kişilerin yoğun bakıma yatma riski yok denecek kadar az" dedi.

'BAĞIŞIKLIĞIN ZAMANLA DÜŞÜP DÜŞMEYECEĞİNE BAKIP KARAR VERMELİ'

BioNTech ile ilgili çalışmalar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Kurugöl, "2 doz BioNTech'in koruculuğuyla ilgili çok sayıda çalışma yapılıyor. İsrail, vakalar artınca, 50 yaş üzeri herkese 3'üncü doz aşı başlattı. Hatta bunu daha alt yaş grubu olan 30 yaşa doğru da çekiyor ama diğer ülkelerde farklı uygulamalar var. Örneğin ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 3'üncü doz BioNTech aşısının sadece 65 yaş üstüne ve ağır hastalık ihtimali olan risk gruplarına yapılmasını öneriyor. Sağlıklı bir bireye 2 doz BioNTech aşısı yapılmışsa 3'üncü doz aşıyı şu anda düşünmüyor. Zaman içinde bunun nasıl gideceği, aşıyla sağlanan bağışıklığın zaman içinde düşüp düşmeyeceğine bakarak karar vermek gerekiyor" diye konuştu.